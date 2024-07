W paryskim Lasku Bulońskim rozpoczął działalność Dom Polski przygotowany przez Polski Komitet Olimpijski. Miejsce ma służyć sportowcom i kibicom podczas igrzysk. Już pierwszego dnia było tam tłoczno, a w ceremonii otwarcia uczestniczył m.in. prezydent Andrzej Duda.

Katarzyna Wasick i Anita Włodarczyk składają podpisy na fladze po ceremonii ślubowania grupy polskich sportowców oraz przedstawicieli PKOl w Domu Polskim w Paryżu. / Adam Warżawa / PAP

Jak donosi specjalny wysłannik RMF FM na igrzyska w Paryżu Patryk Serwański, zabytkowy Pavillon Royal, w którym mieści się Dom Polski, robi ogromne wrażenie.

W eleganckich wnętrzach poznamy historię polskiego sportu, obejrzymy wystawę obrazów czy olimpijskich plakatów. W ogrodzie jest strefa relaksu i ogromny telebim, na którym będzie można śledzić olimpijską rywalizację.

Miejsce ma łączyć różne światy i różne środowiska.

To ma być taki dom łączenia biznesu, ale też odpoczynku, relaksu dla sportowców, spotkania z rodzinami. Tego jest po prostu bardzo dużo i cieszę się, że ten dom Polski pierwszy raz w historii wreszcie powstał - powiedział RMF FM prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

Na miejscu będzie można też pograć w koszykówkę czy zjeść dania kuchni polskiej.

Podczas oficjalnego otwarcia Domu Polskiego olimpijskie ślubowania złożyli też niektórzy sportowcy, m.in. trzykrotna złota medalistka igrzysk w rzucie młotem Anita Włodarczyk, która wieczorem będzie pełnić, obok koszykarza 3x3 Przemysława Zamojskiego, funkcję chorążego biało-czerwonej ekipy w trakcie ceremonii otwarcia nad Sekwaną. Ślubowali również pływaczka Katarzyna Wasick oraz kolarz Michał Kwiatkowski.

Prezydent Duda do sportowców: Każdemu życzę, by znalazł się na podium

W ceremonii otwarcia uczestniczyli również prezydent Andrzej Duda i ambasador Polski we Francji Jan Emeryk Rościszewski.

Po raz pierwszy mamy Dom Polski, dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. To specjalne miejsce, w którym będzie prezentowana historia polskiego sportu i polskiego ruchu olimpijskiego - powiedział prezydent, który od czwartku przebywa w stolicy Francji.

Nikomu nie trzeba mówić, że igrzyska olimpijskie to najważniejsze wydarzenie sportowe i też najważniejszy moment w życiu każdego sportowca. To wielkie marzenie każdego, kto postawił w swoim życiu na sport, aby w igrzyskach olimpijskich wziąć udział, a co dopiero zdobyć medal. Mam nadzieję, jestem przekonany, że tych medali będzie więcej niż trzy, żeby przekroczyć tę granicę. Każdemu życzę, by znalazł się na podium, w szczególności na najwyższym stopniu, żeby przeżyć tą niewyobrażalną chwilę, kiedy słyszymy Mazurka Dąbrowskiego - zaznaczył Duda.

Trzymamy za państwa kciuki, to już jest jedyna rola, którą możemy odegrać - kibicowanie, trzymanie kciuków, bycie z państwem - zwrócił się prezydent do sportowców.