Około 800 tys. osób dotyczą problemy z funkcjonowaniem kolei we Francji - przekazał przedstawiciel krajowego przewoźnika SNCF. Spółka ogłosiła, że padła ofiarą "skoordynowanego ataku mającego na celu sparaliżowanie sieci (pociągów dużych prędkości - przyp. red.) TGV". Do ataku doszło na kilkanaście godzin przed ceremonią otwarcia letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Paryski dworzec Gare Montparnasse / THIBAUD MORITZ / AFP/EAST NEWS

W nocy we Francji doszło do serii akcji sabotażowych na kolei. Z powodu podpaleń, których celem było uszkodzenie instalacji, poważnie zakłócony został ruch na trzech trasach TGV: północnej, wschodniej i w kierunku Atlantyku (południowy zachód).

Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (Anssi) poinformowała, że działania, których ofiarą padł SNCF, nie wynikają z "incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem".

Korespondent RMF FM o sytuacji we Francji

Jak informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz, wiele pociągów we Francji zmieni trasę - będą one na niektórych odcinkach jeździły po torach nieprzystosowanych do kolei dużych prędkości. To z kolei powoduje opóźnienia w rozkładzie jazdy, jak i anulowanie części połączeń.

Prawie w ogóle nie będzie zakłóceń tylko w przypadku ekspresów TGV kursujących z Paryża w stronę Marsylii i francuskiej Riwiery, bo na tej trasie kolejarze udaremnili akcję sabotażową. Niedoszli sprawcy uciekli ciężarówką i są poszukiwani przez policję, podobnie jak sprawcy innych akcji sabotażowych.

Dyrekcja francuskich kolei publicznych apeluje do turystów, by odłożyli podróże superszybkimi ekspresami TGV, jeżeli nie są konieczne.

Przedstawiciele rządu o "sabotowaniu igrzysk"

Minister transportu Patrice Vergriete nazwał te akty "skandalicznym czynem przestępczym".

Szefowa ministerstwa sportu Amelie Oudea-Castera potępiła osoby chcące "sabotować igrzyska".

Komunikaty SNCF

Jak przekazał w mediach społecznościowych SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français, czyli państwowy operator pociągów pasażerskich we Francji), doszło do podpaleń, "które miały na celu zniszczenie naszych obiektów".