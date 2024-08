Jakub Szymański, Krzysztof Kiljan i Damian Czykier nie awansowali do półfinałów biegu na 110 m ppł na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Do ich grona dołączyli Justyna Święty-Erestic i Albert Komański.

Damian Czykier / Adam Warżawa / PAP

Polakom nie powiodło się w niedzielnych eliminacjach, a we wtorek nie wykorzystali szansy w repasażach. Szymański był czwarty w swoim biegu - 13,63, Czykier piąty - 13,71, a Kiljan szósty - 13,73.

Półfinały zaplanowano na środę, a finał odbędzie się w czwartek.

Do półfinału na 400 m nie awansowała także Justyna Święty-Ersetic.

Z każdego z czterech biegów repasażowych awans zdobywały tylko najszybsze zawodniczki, a ponadto dwie z najlepszymi czasami. Święty-Ersetic była druga w pierwszej serii, ale już w drugiej trzy biegaczki były szybsze.

W półfinale wystąpi więc tylko Natalia Kaczmarek, która w poniedziałek wygrała swoją serię eliminacyjną, osiągając wynik 49,98.

Półfinały odbędą się w środę, a finał w piątek.

Do grona powracających do kraju dołączył Albert Komański, który zajął piąte miejsce w swoim biegu repasażowym na 200 m i nie awansował do półfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Polak uzyskał czas 20,90. Jego serią repasażową wygrał Francuz Ryan Zeze - 20,40. Do półfinałów awansowali zwycięzcy czterech biegów repasażowych, a ponadto dwóch zawodników z najlepszymi wynikami.

Półfinały odbędą się w środę, a finał w czwartek.