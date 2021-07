W Tokio za nami kolejne emocje związane ze startami polskich olimpijczyków. Dzień zaczął się świetnie, bo od srebrnego medalu czwórki podwójnej kobiet! W programie mieliśmy też m.in. kajakarstwo górskie, naszych siatkarzy w rywalizacji z Wenezuelą i Igę Świątek w duecie z Łukaszem Kubotem. Na RMF24 na bieżąco śledzimy i relacjonujemy dla Was zmagania biało-czerwonych w Tokio.

Biało-czerwone przez większą część dystansu zajmowały trzecie miejsce, ale na ostatnich 500 metrach wyprzedziły słabnące Niemki / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

13:00 PŁYWANIE

Pływak Radosław Kawęcki pokonał 200 m st. grzbietowym w czasie 1.56,83, zajął w eliminacjach szóste miejsce i awansował do półfinału olimpijskiej rywalizacji w Tokio. Nie udało się to Jakubowi Skierce, który uzyskał 1.59,30 i został sklasyfikowany na 27. pozycji.

Najlepszy rezultat w eliminacjach miał Luke Greenbank - 1.54,63. Brytyjczyk płynął w tej samej serii eliminacyjnej co Kawęcki, który wyścig ukończył na trzeciej pozycji. Polaka wyprzedził również Koreańczyk Lee Juho - 1.56,77.

Półfinały w tej konkurencji zaplanowano na czwartek, a finał - na piątek.





12:00 SIATKÓWKA

To nie było tak łatwe spotkanie, jak można się było spodziewać, ale Polscy siatkarze wygrali z Wenezuelą 3:1 w swoim trzecim spotkaniu na igrzyskach. Podopieczni Vitala Heynena są aktualnie liderami grupy A. Dobrą wiadomością dla kibiców jest też powrót Michała Kubiaka do gry w pełnym wymiarze.





11:59 TENIS

Iga Świątek i Łukasz Kubot pokonali w pierwszej rundzie Francuzów Fionę Ferro i Pierre-Hugues Herberta 6:3, 7:6 (7-3) i awansowali do ćwierćfinału miksta w olimpijskim turnieju tenisowym w Tokio.

O awans do strefy medalowej Polacy powalczą z reprezentantami Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Jeleną Wiesniną i Asłanem Karacewem, którzy w środę wyeliminowani najwyżej rozstawionych Francuzów Kristinę Mladenovic i Nicolasa Mahuta 6:4, 6:2. Rosjanie to finaliści tegorocznego French Open.

Mikst Świątek - Kubot to ostatnia szansa na pierwszy w historii medal olimpijski polskich tenisistów.





11:40 SIATKÓWKA

Polscy siatkarze prowadzą z Wenezuelą 2:1 w meczu 3. kolejki grupy A turnieju olimpijskiego w Tokio. Pierwsze dwa sety podopieczni Vitala Heynena wygrali 25:16 i 25:13. Trzeciego przegrali 18:25.



RELACJA: POLSKA - WENEZULEA [NA ŻYWO]





11:08 SIATKÓWKA

Polscy siatkarze prowadzą z Wenezuelą 2:0 w meczu 3. kolejki grupy A turnieju olimpijskiego w Tokio. Pierwszego seta podopieczni Vitala Heynena wygrali 25:16, a drugiego 25:13. Biało-czerwoni wcześniej przegrali z Iranem 2:3 oraz pokonali Włochy 3:0.



RELACJA: POLSKA - WENEZULEA [NA ŻYWO]





10:50 KAJAKARSTWO GÓRSKIE

Krzysztof Majerczak awansował do półfinału igrzysk olimpijskich w Tokio w konkurencji kajakarstwo górskie K1. W kwalifikacjach zajął 17. miejsce.

W środę przeprowadzono dwa przejazdy eliminacyjne.

Po pierwszym Polak był 17. z czasem 99,86. W drugim się poprawił, nie otrzymał karnych sekund i uzyskał trzynasty rezultat - 95,21.

Kwalifikacje wygrał Niemiec Hannes Aigner, drugi był Włoch Giovanni de Gennaro, a trzeci Australijczyk Lucien Delfour.





10:45 KOLARSTWO

Słoweniec Primoz Roglic zdobył w Tokio złoty medal olimpijskiej rywalizacji kolarzy w jeździe indywidualnej na czas. Jedyny Polak w stawce Maciej Bodnar uplasował się na 18. pozycji.



Roglic, zwycięzca dwóch edycji Vuelta a Espana i wicemistrz świata w tej konkurencji z 2017 roku, uzyskał na torze Fuji na trasie długości trasa 44,2 km zdecydowaną, ponadminutową przewagę nad najlepszym z rywali. Walka o pozostałe miejsca na podium była znacznie bardziej wyrównana.



Srebrny medal zdobył Holender Tom Dumoulin, a brązowy - Australijczyk Rohan Dennis. Różnica czasów Dumoulina i piątego Włocha Filippo Ganny wyniosła niecałe cztery i pół sekundy. Czwarty był Szwajcar Stefan Kueng.



Bodnar stracił do zwycięzcy blisko cztery minuty.





10:44 SIATKÓWKA

Polscy siatkarze prowadzą 1:0 z Wenezuelą. To trzecie spotkanie podopiecznych Vitala Heynena na igrzyskach.



RELACJA: POLSKA - WENEZULEA [NA ŻYWO]







10:43 ŻEGLARSTWO

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar wygrały dwa pierwsze wyścigi żeglarskiej klasy 470 i prowadzą w olimpijskiej rywalizacji w Enoshimie. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński są na 13. miejscu w klasie 49er, a Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda - na 10. w 49erFX.



Skrzypulec i Ogar były bezkonkurencyjne na otwarcie rywalizacji w swojej klasie. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmują Francuzki Camille Lecointre i Aloise Retornaz, które uplasowały się na trzeciej i drugiej pozycji. Trzecie są Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre - czwarta i trzecia lokata.



Mills oraz Lecointre to, odpowiednio, złota i brązowa medalistka igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku, jednak obie płynęły wówczas z innymi partnerkami.



Kolejne dwa wyścigi tej klasy odbędą się w czwartek.



Przybytek i Kołodziński uplasowali się w środę kolejno na siódmym, 15. i 18. miejscu. W klasyfikacji generalnej spadli z dziewiątej na 13. pozycję. Po czterech wyścigach prowadzi para z Wielkiej Brytanii: Dylan Fletcher i Stuart Bithell.



Z kolei Melzacka i Łoboda były w środę na ósmej, piątej i siódmej pozycji, co dało im awans z 15. na 10. miejsce w klasyfikacji generalnej po sześciu wyścigach. Na prowadzeniu są Brytyjki Charlotte Dobson i Saskia Tidey.





09:28 KAJAKARSTWO GÓRSKIE

Aleksandra Stach zajęła 19. miejsce w eliminacjach i nie awansowała do półfinału konkurencji C1 w kajakarstwie górskim w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Najlepsza okazała się Brytyjka Mallory Franklin. W drugiej fazie zawodów wystąpi 18 zawodniczek.



Eliminacje z udziałem 22 kanadyjkarek składały się z dwóch przejazdów, a do klasyfikacji zaliczany był ten lepszy. W pierwszym Stach była 18., w drugim 17., ale ostatecznie Polka odpadła po eliminacjach.



W tej fazie rywalizacji zwyciężyła Franklin, a za nią uplasowały się Niemka Andrea Herzog i Czeszka Tereza Fiserova.



Półfinał i finał (wystąpi 10 zawodniczek) C1 kobiet w czwartek.





09:16 TENIS

/ Zrzut ekranu

Francuzi Fiona Ferro i Pierre-Hugues Herbert będą rywalami Igi Świątek i Łukasza Kubota w środowym meczu pierwszej rundy (1/8 finału) olimpijskiego turnieju tenisa w grze mieszanej. O zmianie rywali Polaków poinformowali organizatorzy igrzysk.



Pierwotnie polski mikst miał się spotkać z Hiszpanami Paulą Badosą i Pablo Carreno Bustą. Wcześniej w środę Badosa nie dokończyła jednak ćwierćfinałowego meczu z Czeszką Marketą Vondrousovą. Skreczowała po przegranym pierwszym secie 3:6. W internecie pojawiły się zdjęcia Hiszpanki opuszczającej kort na wózku.



Turniej odbywa się w ogromnym upale.





08:27 ŻEGLARSTWO

Piotr Myszka podczas rywalizacji na igrzyskach olimpijskich / OLIVIER HOSLET / PAP

Piotr Myszka (AZS AWFiS Gdańsk) awansował z szóstego na czwarte miejsce po trzecim dniu olimpijskiej rywalizacji. W tej samej żeglarskiej klasie RS:X w igrzyskach w Tokio na ósmej pozycji plasuje się Zofia Noceti-Klepacka (Legia Warszawa).



W środowych wyścigach Myszka plasował się na piątej, drugiej i ponownie piątej pozycji. W klasyfikacji generalnej (po dziewięciu wyścigach) jest czwarty (41 pkt), a przed nim są: Holender Kiran Badloe - 26, Włoch Mattia Camboni - 34 i Francuz Thomas Goyard - 39.



Z kolei Noceti-Klepacka zajmowała siódmą, ósmą i drugą lokatę, a po dziewięciu wyścigach regat jest sklasyfikowana na ósmym miejscu - 61 pkt. Prowadzi Brytyjka Emma Wilson - 22, przed Chinką Lu Yunxiu - 23 i Francuzką Charline Picon - 25.



Myszka jest czwartym deskarzem poprzednich igrzysk w Rio de Janiero, a Noceti-Klepacka zdobyła brązowy medal olimpijski w Londynie.





08:12 STRZELECTWO

Sandra Bernal zajmuje 19. miejsce po pierwszym dniu eliminacji w trapie w igrzyskach olimpijskich w Tokio. W środę najlepiej strzelała Słowaczka Zuzana Rehak-Stefecekova, która jako jedyna była bezbłędna.



Bernal uzyskała w trzech rundach 69 pkt.



Bezbłędna Rehak-Stefecekova miała 75 pkt. Słowaczka jest wicemistrzynią olimpijską z Pekinu (2008) i Londynu (2012). Za nią plasują się: Włoszka Silvana Stanco i reprezentująca San Marino Alessandra Perilli - po 74.



Rywalizacja w dwóch kolejnych rundach eliminacji, a także walka o medale z udziałem sześciu najlepszych zawodniczek zaplanowane są na czwartek.





07:30 TENIS

Tenisowy mecz pary Iga Świątek - Łukasz Kubot z hiszpańską para Badosa - Careno Busta pod znakiem zapytania! Paola Badosa skreczowała kilkadziesiąt minut temu w ćwierćfinale singla. Nie wytrzymała japońskiego upału. Zatem pogromczyni Naomi Osaki - Czeszka Marketą Vondrousova jest już w półfinale.







05:53 BOKS

Elżbieta Wójcik (kat. 75 kg) odpadła w 1/8 finału olimpijskiego turnieju bokserskiego w Tokio. W środę przegrała z Holenderką Nouchką Fontijn 1:4.



Polka wygrała pierwszą rundę na kartach wszystkich pięciu sędziów, ale później lepsza była Fontijn. W ostatniej, trzeciej rundzie Wójcik była liczona przez sędziego.

Fontijn, która w ćwierćfinale spotka się z Kanadyjką Tammarą Thibeault, jest bardzo utytułowaną zawodniczką, m.in. wicemistrzynią igrzysk w Rio de Janeiro i trzykrotną wicemistrzynią świata. Wójcik z kolei ma w dorobku medale mistrzostw Europy (srebro) i Igrzysk Europejskich (brąz).



W zawodach olimpijskich w boksie w stolicy Japonii nie ma już Polaków. Wcześniej wyeliminowani zostali Sandra Drabik (51 kg), Karolina Koszewska (69 kg) i Damian Durkacz (63 kg). Jako jedyna walkę wygrała Koszewska.





05:00 JUDO

Piotr Kuczera (kat. 90 kg) przegrał przez ippon z mistrzem Europy Gruzinem Łaszą Bekaurim w pierwszej rundzie olimpijskiego turnieju judo w Tokio. Polak odpadł z igrzysk.



Kuczera, który jest brązowym medalistą ME z 2016 roku, stracił punkty (waza-ari) po zaledwie 21 sekundach. Później Bekauri złapał Polaka w trzymanie i pojedynek zakończył się po niespełna dwóch minutach.



W poprzednich dniach siódme miejsca w zawodach olimpijskich zajmowały Julia Kowalczyk (57 kg) i Agata Ozdoba-Błach (63 kg).





04:32 WIOŚLARSTWO

Jerzy Kowalski i Artur Mikołajczewski startujący w wioślarskiej dwójce podwójnej wagi lekkiej nie awansowali do finału A igrzysk olimpijskich w Tokio. Polacy zajęli w półfinale czwarte miejsce i popłyną w finale B. Zwyciężyli Niemcy przed Urugwajem i Czechami.



Polacy szansę na awans do najlepszej szóstki regat olimpijskich stracili praktycznie na ostatnich 500 metrach, kiedy to dali się wyprzedzić Czechom. W czwartek powalczą w finale B, czyli o miejsca 7-12.







04:15 PŁYWANIE

Krzysztof Chmielewski zajął ósme miejsce w olimpijskim finale w Tokio na 200 m stylem motylkowym. Rezultat 17-letniego pływaka to 1.55,88. Triumfował Węgier Kristof Milak, a kolejne miejsca zajęli Japończyk Tomoru Honda i Włoch Federico Burdisso.



Chmielewski popłynął nieco słabiej niż we wtorkowym półfinale, kiedy czasem 1.55,29 ustanowił rekord życiowy.



Milak, który jest rekordzistą świata (1.50,73) w tej konkurencji, był faworytem. Na półmetku Węgier zajmował jednak trzecie miejsce. Ostatecznie triumfował wyraźnie, a wynikiem 1.51,25 ustanowił rekord olimpijski.



Poprzedni w Pekinie (2008) był dziełem słynnego Amerykanina Michaela Phelpsa i wynosił 1.52,03.



Honda miał czas 1.53,73, a Burdisso - 1.54,45.





04:08 WIOŚLARSTWO - PIERWSZY MEDAL DLA POLSKI!

Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann wywalczyły srebrny medal w olimpijskim finale wioślarskich czwórek podwójnych. Zwyciężyły Chinki, a trzecie miejsce zajęły Australijki. To pierwszy medal wywalczony przez Polskę w Tokio.



Biało-czerwone przez większą część dystansu zajmowały trzecie miejsce, ale na ostatnich 500 metrach wyprzedziły słabnące Niemki. Chinki wygrały z ogromną przewagą 6,23 sekundy nad Polkami. Na trzeciej pozycji finiszowały Australijki.



Pięć lat temu podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro kobieca czwórka podwójna zajęła trzecie miejsce, ale w nieco zmienionym składzie: Monika Ciaciuch (obecnie Chabel), Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Springwald (obecnie Sajdak), Joanna Leszczyńska.

03:49 WIOŚLARSTWO

Było blisko! Dominik Czaja, Wiktor Chabel, Szymon Pośnik i Fabian Barański zajęli czwarte miejsce w olimpijskim finale wioślarskich czwórek podwójnych. Triumfowali Holendrzy przed Wielką Brytanią i Australią.



Polacy przez długi czas utrzymywali się na trzeciej pozycji, ale na finiszu minimalnie lepsi okazali się Australijczycy. Biało-czerwoni brązowy medal przegrali zaledwie o 0,3 sekundy.



Męska czwórka podwójna tym samym powtórzyła wynik z 2016 roku, kiedy to w Rio de Janeiro także zajęła czwartą lokatę





03:07 WIOŚLARSTWO

Monika Chabel, Joanna Dittmann, Olga Michałkiewicz i Maria Wierzbowska zajęły szóste miejsce w olimpijskim finale czwórek bez sterniczki. Zwyciężyła Australia przed Holandią i Irlandią.

Płynące na skrajnym, szóstym torze Polki nie liczyły się w stawce i praktycznie od początku płynęły na ostatniej pozycji.



Australijki wygrały pewnie, a o trzecie miejsce do ostatnich metrów walczyły Irlandki z Brytyjkami. Ostatecznie to osada z Irlandii wywalczyła brązowy medal.





02:48 WIOŚLARSTWO

Kolejne rozczarowanie. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski zajęli szóste miejsce w olimpijskim finale wioślarskich dwójek podwójnych. Triumfowali Francuzi przed Holendrami i Chińczykami.



Biało-czerwoni od początku wyścigu płynęli na piątej pozycji, a na finiszu zostali wyprzedzeni przez osadę Szwajcarii. Polacy na mecie zanotowali czas 6.09,17 i stracili do Francuzów 8,84 sekundy.





01:56 WIOŚLARSTWO

Startujący w wioślarskiej czwórce bez sternika Marcin Brzeziński, Mikołaj Burda, Michał Szpakowski i Mateusz Wilangowski wygrali finał B i zajęli siódme miejsce w igrzyskach olimpijskich w Tokio.



Polacy, aktualni mistrzowie świata, wyraźnie wyprzedzili osady Kanady, Szwajcarii i RPA.