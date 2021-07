W Tokio czekają nas kolejne emocje związane ze startami polskich olimpijczyków. Dzień zaczął się świetnie, bo od srebrnego medalu czwórki podwójnej kobiet! W programie na środę jest też m.in. kajakarstwo górski, zobaczymy też naszych siatkarzy w rywalizacji z Wenezuelą. Na RMF24 na bieżąco śledzimy i relacjonujemy dla Was zmagania biało-czerwonych.

Biało-czerwone przez większą część dystansu zajmowały trzecie miejsce, ale na ostatnich 500 metrach wyprzedziły słabnące Niemki / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

05:53 BOKS

Elżbieta Wójcik (kat. 75 kg) odpadła w 1/8 finału olimpijskiego turnieju bokserskiego w Tokio. W środę przegrała z Holenderką Nouchką Fontijn 1:4.



Polka wygrała pierwszą rundę na kartach wszystkich pięciu sędziów, ale później lepsza była Fontijn. W ostatniej, trzeciej rundzie Wójcik była liczona przez sędziego.

Fontijn, która w ćwierćfinale spotka się z Kanadyjką Tammarą Thibeault, jest bardzo utytułowaną zawodniczką, m.in. wicemistrzynią igrzysk w Rio de Janeiro i trzykrotną wicemistrzynią świata. Wójcik z kolei ma w dorobku medale mistrzostw Europy (srebro) i Igrzysk Europejskich (brąz).



W zawodach olimpijskich w boksie w stolicy Japonii nie ma już Polaków. Wcześniej wyeliminowani zostali Sandra Drabik (51 kg), Karolina Koszewska (69 kg) i Damian Durkacz (63 kg). Jako jedyna walkę wygrała Koszewska.





05:00 JUDO

Piotr Kuczera (kat. 90 kg) przegrał przez ippon z mistrzem Europy Gruzinem Łaszą Bekaurim w pierwszej rundzie olimpijskiego turnieju judo w Tokio. Polak odpadł z igrzysk.



Kuczera, który jest brązowym medalistą ME z 2016 roku, stracił punkty (waza-ari) po zaledwie 21 sekundach. Później Bekauri złapał Polaka w trzymanie i pojedynek zakończył się po niespełna dwóch minutach.



W poprzednich dniach siódme miejsca w zawodach olimpijskich zajmowały Julia Kowalczyk (57 kg) i Agata Ozdoba-Błach (63 kg).





04:32 WIOŚLARSTWO

Jerzy Kowalski i Artur Mikołajczewski startujący w wioślarskiej dwójce podwójnej wagi lekkiej nie awansowali do finału A igrzysk olimpijskich w Tokio. Polacy zajęli w półfinale czwarte miejsce i popłyną w finale B. Zwyciężyli Niemcy przed Urugwajem i Czechami.



Polacy szansę na awans do najlepszej szóstki regat olimpijskich stracili praktycznie na ostatnich 500 metrach, kiedy to dali się wyprzedzić Czechom. W czwartek powalczą w finale B, czyli o miejsca 7-12.







04:15 PŁYWANIE

Krzysztof Chmielewski zajął ósme miejsce w olimpijskim finale w Tokio na 200 m stylem motylkowym. Rezultat 17-letniego pływaka to 1.55,88. Triumfował Węgier Kristof Milak, a kolejne miejsca zajęli Japończyk Tomoru Honda i Włoch Federico Burdisso.



Chmielewski popłynął nieco słabiej niż we wtorkowym półfinale, kiedy czasem 1.55,29 ustanowił rekord życiowy.



Milak, który jest rekordzistą świata (1.50,73) w tej konkurencji, był faworytem. Na półmetku Węgier zajmował jednak trzecie miejsce. Ostatecznie triumfował wyraźnie, a wynikiem 1.51,25 ustanowił rekord olimpijski.



Poprzedni w Pekinie (2008) był dziełem słynnego Amerykanina Michaela Phelpsa i wynosił 1.52,03.



Honda miał czas 1.53,73, a Burdisso - 1.54,45.





04:08 WIOŚLARSTWO - PIERWSZY MEDAL DLA POLSKI!

Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann wywalczyły srebrny medal w olimpijskim finale wioślarskich czwórek podwójnych. Zwyciężyły Chinki, a trzecie miejsce zajęły Australijki. To pierwszy medal wywalczony przez Polskę w Tokio.



Biało-czerwone przez większą część dystansu zajmowały trzecie miejsce, ale na ostatnich 500 metrach wyprzedziły słabnące Niemki. Chinki wygrały z ogromną przewagą 6,23 sekundy nad Polkami. Na trzeciej pozycji finiszowały Australijki.



Pięć lat temu podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro kobieca czwórka podwójna zajęła trzecie miejsce, ale w nieco zmienionym składzie: Monika Ciaciuch (obecnie Chabel), Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Springwald (obecnie Sajdak), Joanna Leszczyńska.

03:49 WIOŚLARSTWO

Było blisko! Dominik Czaja, Wiktor Chabel, Szymon Pośnik i Fabian Barański zajęli czwarte miejsce w olimpijskim finale wioślarskich czwórek podwójnych. Triumfowali Holendrzy przed Wielką Brytanią i Australią.



Polacy przez długi czas utrzymywali się na trzeciej pozycji, ale na finiszu minimalnie lepsi okazali się Australijczycy. Biało-czerwoni brązowy medal przegrali zaledwie o 0,3 sekundy.



Męska czwórka podwójna tym samym powtórzyła wynik z 2016 roku, kiedy to w Rio de Janeiro także zajęła czwartą lokatę





03:07 WIOŚLARSTWO

Monika Chabel, Joanna Dittmann, Olga Michałkiewicz i Maria Wierzbowska zajęły szóste miejsce w olimpijskim finale czwórek bez sterniczki. Zwyciężyła Australia przed Holandią i Irlandią.

Płynące na skrajnym, szóstym torze Polki nie liczyły się w stawce i praktycznie od początku płynęły na ostatniej pozycji.



Australijki wygrały pewnie, a o trzecie miejsce do ostatnich metrów walczyły Irlandki z Brytyjkami. Ostatecznie to osada z Irlandii wywalczyła brązowy medal.





02:48 WIOŚLARSTWO

Kolejne rozczarowanie. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski zajęli szóste miejsce w olimpijskim finale wioślarskich dwójek podwójnych. Triumfowali Francuzi przed Holendrami i Chińczykami.



Biało-czerwoni od początku wyścigu płynęli na piątej pozycji, a na finiszu zostali wyprzedzeni przez osadę Szwajcarii. Polacy na mecie zanotowali czas 6.09,17 i stracili do Francuzów 8,84 sekundy.





01:56 WIOŚLARSTWO

Startujący w wioślarskiej czwórce bez sternika Marcin Brzeziński, Mikołaj Burda, Michał Szpakowski i Mateusz Wilangowski wygrali finał B i zajęli siódme miejsce w igrzyskach olimpijskich w Tokio.



Polacy, aktualni mistrzowie świata, wyraźnie wyprzedzili osady Kanady, Szwajcarii i RPA.