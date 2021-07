Tajfun "Nepartak" ma dotrzeć we wtorek do Tokio. Obecnie znajduje się nad Pacyfikiem i jego prędkość przekracza 100 km/h.

Zaplanowane na poniedziałek wyścigi wioślarskie zostały przełożone / LAURENT GILLIERON / PAP/EPA

Tajfun "Nepartak" przemieszcza się cały czas w kierunku wyspy Honsiu, na której położona jest stolica Japonii. Prognozy mówią o silnych opadach deszczu i gwałtownym wietrze.

Komitet Organizacyjny igrzysk zapewnia, że jest przygotowany na tajfun i już podjął odpowiednie działania, by nie przeszkodził on w rywalizacji. Zaplanowane na poniedziałek wyścigi wioślarskie zostały przełożone.



To nie jest sytuacja, której się nie spodziewaliśmy. Zmiana terminów rozgrywania poszczególnych konkurencji zdarzała się także w innych igrzyskach. Na szczęście przy tajfunach wiele możemy przewidzieć i działać wcześniej. Gorzej sytuacja wygląda przy ewentualnym trzęsieniu ziemi - powiedział przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego.



Impreza w Tokio potrwa do 8 sierpnia.