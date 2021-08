"Wygrało doświadczenie. Były to moje czwarte igrzyska. Wszystkie byłyśmy na pewno dobrze przygotowane, natomiast kwestia psychiki odegrała najważniejszą rolę" - mówiła Anita Włodarczyk po zdobyciu złotego medalu w rzucie młotem na igrzyskach w Tokio. "Trzeci medal olimpijski to było moje marzenie" - podkreślała.

Po pierwszym rzucie wiedziałam, że popełniłam błędy techniczne. Trener od razu mi powiedział, co mam skorygować. Od drugiego rzutu już wiedziałam, że muszę iść na całość. 76 m - to technicznie było bardzo źle. Natomiast wtedy sobie pomyślałam, że już na pewno będę miała medal. Przypomniałam sobie, że zawsze na dużych imprezach z rzutu na rzut się poprawiałam. Życzyłam sobie tego, żeby tak było - relacjonowała w rozmowie z dziennikarzami Anita Włodarczyk. 78, 48 m - później już emocje opadły. Byłam zmęczona. Wiedziałam, że mnie nikt nie przerzuci. Walczyłam, ale dzisiejszy wynik nie jest ważny. Ważniejszy jest trzeci złoty medal olimpijski - podkreśliła.

Cały czas wierzyłam, że wrócę na szczyt. Znam swój organizm i wiem, jak reaguje na obciążenia treningowe. Potrzeba było czasu. To co zrobiliśmy z trenerem, to jest mistrzostwo olimpijskie do kwadratu. W 9 miesięcy przygotować formę. Wcześniej musiałam na zdobycie medalu olimpijskiego trenować kilka lat - tłumaczyła Włodarczyk w rozmowie z dziennikarzami.

Polska lekkoatletka była też pytana o to, komu dedykuje złoty medal wywalczony w Tokio. Dedykuję rodzicom, moim przyjaciołom, doktorowi Śmigielskiemu, trenerowi, całemu mojemu sztabowi... Przeszliśmy ciężką drogę i pokazaliśmy, że mój team jest świetny - podsumowała.

Anita Włodarczyk i Malwina Kopron