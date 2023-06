Najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda zagra wreszcie o wielką stawkę w swoim ukochanym Krakowie. Już 19 czerwca 2023 roku w Operze Krakowskiej odbędą się mistrzostwa Europy par w szachach błyskawicznych. Mistrzostwa są imprezą towarzyszącą Igrzyskom Europejskim 2023 i jednym z największych wydarzeń szachowych w tym roku w Polsce. Jan-Krzysztof Duda zagra w parze z Oliwią Kiołbasą.

Jan-Krzysztof Duda / Rafał Oleksiewicz / Materiały prasowe

Mistrzostwa Europy par zgromadzą w stolicy Małopolski najlepszych szachistów i szachistki z ośmiu europejskich federacji - oczywiście z Polski, a także z Ukrainy, Azerbejdżanu, Izraela, Rumunii, Hiszpanii, Armenii i Holandii. W rywalizacji mężczyzn Polskę reprezentować będzie Jan-Krzysztof Duda, najlepszy polski szachista, m.in. zdobywca Pucharu Świata oraz wicemistrz świata w szachach błyskawicznych. W najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) zajmuje on odpowiednio trzecie w szachach szybkich i siódme miejsce w błyskawicznych. W odmianie klasycznej plasuje się na dwudziestym miejscu.

Bardzo się cieszę, że zagram w Krakowie, dawno tutaj nie rywalizowałam, a tak dużego wydarzenia szachowego w stolicy Małopolski jeszcze nie było - mówi Jan-Krzysztof Duda, ambasador Igrzysk Europejskich 2023. Liczę, że to wyjątkowe dla mnie miejsce doda mi jeszcze skrzydeł i razem z moją partnerką wygramy, najlepiej wszystko. Cieszę się, że będą też transmisje w internecie, które pozwolą śledzić rywalizację dużej liczbie kibiców. Jestem bardzo zadowolony, że w moim rodzinnym regionie odbywa się tak duża impreza, jaką są igrzyska europejskie, a także z faktu, że jej ważną częścią są mistrzostwa Europy par w szachach błyskawicznych. Sprzyja to promocji miasta Krakowa i naszej dyscypliny - dodaje nasz arcymistrz.

Tempo gry w krakowskich mistrzostwach wynosić będzie trzy minuty na partię dla zawodnika (zawodniczki) plus 2 sekundy za każdy ruch. Panowie i panie rywalizować będą - oddzielnie - w systemie każdy z każdym (każda z każdą).

To jest niesamowicie ważne dla Europejskiej Unii Szachowej i Międzynarodowej Federacji Szachowej, że komitet organizacyjny Igrzysk Europejskich 2023 zaprosił najlepszych szachistów Starego Kontynentu do wzięcia udziału w tym największym tegorocznym multisportowym wydarzeniu, jakim są igrzyska europejskie - podkreśla Łukasz Turlej, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). To dla naszego środowiska spore wyróżnienie. Patrząc na bardzo duże zaangażowanie władz Krakowa i komitetu organizacyjnego igrzysk widać wyraźnie, że nasze uczestnictwo w tej imprezie ma także duże znaczenie dla organizatorów. Świadczy o tym choćby miejsce, gdzie odbyła się pierwsza konferencja prasowa - Sala Olimpijska w Hotelu Francuskim w Krakowie, to właśnie w tym miejscu powstał przecież Polski Komitet Olimpijski. Już od pierwszego kroku ranga szachów w igrzyskach europejskich jest wysoka. Jestem przekonany, że ta impreza rozgrywana w Polsce, w Krakowie, wypadnie świetnie. Tym bardziej, że ostatni turniej w stolicy - Superbet Rapid & Blitz 2023 pokazał, że Polska zakochała się w naszej dyscyplinie - dodaje.

Wiele po mistrzostwach Europy obiecują sobie także organizatorzy Igrzysk Europejskich 2023. Szachy to królewska dyscyplina sportu, która szczególnie z pojawieniem się arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy ma dla nas wszystkich olbrzymie znaczenie - zaznacza Janusz Kozioł, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej, wiceprezes Spółki Igrzyska Europejskie 2023. Cieszymy się, że najlepszy polski szachista będzie mógł walczyć o medale w naszym mieście. Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych odbędą się w ramach imprez towarzyszących igrzyskom europejskim, mam nadzieję że będzie okazja do świętowania pierwszego polskiego sukcesu już przed startem samych igrzysk, bo bardzo liczymy na udany start naszego ambasadora - dodaje.