Zmalała przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak wynika z badania late poll Ipsos, Koalicja Obywatelska zdobyła 37,4 proc. głosów, a Prawo i Sprawiedliwość - 35,9 proc. Ugrupowanie Donalda Tuska straciło zatem 0,8 p.p. względem niedzielnego badania exit poll Ipsos, a notowania partii z Nowogrodzkiej wzrosły o 2 p.p. Na trzecim miejscu - według sondażu late poll - plasuje się Konfederacja z poparciem 12 proc.

Premier Donald Tusk (C-P) i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (C-L) w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Przed godziną 4:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek Ipsos podał wyniki drugiego badania late poll dla Polsatu, TVN i TVP.

Z sondażu wynika, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska zdobyła 37,4 proc. głosów, Prawo i Sprawiedliwość - 35,9 proc., Konfederacja - 12 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 6,9 proc., a Lewica - 6,6 proc.

Poparcie poniżej jednego procenta otrzymały komitety Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie (0,8 proc.) oraz Polexit (0,3 proc.). Inny komitet wskazało 0,1 proc. uczestników badania.

W porównaniu pierwszym badaniem late poll, opublikowanym tuż po godzinie 1:00 w poniedziałek, Koalicji Obywatelskiej nie zmieniło się poparcie, za to zyskało Prawo i Sprawiedliwość - wzrost o 0,2 p.p. Wynik Konfederacji wzrósł o 0,2 p.p., a Trzeciej Drogi spadł o 0,4 p.p. Poparcie dla Lewicy i pozostałych komitetów nie zmieniło się.

Przypomnijmy jeszcze wyniki exit poll , które zostały opublikowane w niedzielę po godz. 21:00: Koalicja Obywatelska zdobyła 38,2 proc. głosów, Prawo i Sprawiedliwość - 33,9 proc., Konfederacja - 11,9 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 8,2 proc., a Lewica - 6,6 proc.

Biorąc pod uwagę drugie badanie late poll i niedzielne wyniki exit poll, to:

poparcie Koalicji Obywatelskiej spadło o 0,8 p.p.,

poparcie Prawu i Sprawiedliwości wzrosło o 2 p.p.,

poparcie Konfederacji wzrosło o 0,1 p.p.,

poparcie Trzeciej Drodze spadło o 1,3 pkt proc.,

poparcie Lewicy nie uległo zmianie.

KO zyskała kolejny mandat

Do zdobycia były 53 mandaty w Parlamencie Europejskim. Z drugiego badania late poll wynika, że Koalicja Obywatelska zdobyła 21 mandatów, a Prawo i Sprawiedliwość - 20.

To zmiana względem badania late poll z godz. 1:00, w którym oba komitetu miały mieć po 20 eurodeputowanych. Jeden mandat, który wedle nowego late poll zyskała KO, straciła Trzecia Droga. Nie zmieniła się liczba mandatów, które zdobyła Konfederacja (sześć) i Lewica (trzy). Pozostałe komitety nie zdobyły mandatów.

Z dostępnych danych nie wynika, kto obejmie przewidziany w drugim late poll dodatkowy mandat dla KO, ani kto straci mandat, które poprzednie sondaże dawały Trzeciej Drodze.

Frekwencja przekroczyła 40 proc.

Z badania late poll Ipsos wynika, że frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła w Polsce 40,2 proc.

W niedzielę w ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza dwukrotnie podała dane o frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do godz. 17:00 wydano karty do głosowania 8 mln 101 tys. 18 osobom, co dawało frekwencję 28,20 proc. Do godz. 12:00 frekwencja wyniosła 11,66 proc.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybierali 53 europosłów spośród ponad tysiąca kandydatów.