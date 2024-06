PKW już obliczyła głosy z 100 proc. obwodów. Po przeliczeniu głosów z wszystkich obwodów wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przedstawiają się następująco: Koalicja Obywatelska - 37,1 proc., a PiS — 36,2 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja - 12,1 proc., na czwartym Trzecia Droga - 6,9 proc. głosów, a Lewica — 6,3 proc. Frekwencja wyniosła 40,65 proc.

08:05

07:55

Do europarlamentu nie dostali się z listy KO: była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz, Andrzej Rozenek czy Hanna Gil-Piątek.

Jak chodzi o PiS z europejską stolicą żegnają się Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski i Karol Karski. Do europarlamentu nie dostali się też b. prezes TVP Jacek Kurski, b. szef MSZ Witold Waszczykowski i prezydencki minister Wojciech Kolarski.

07:52

Koalicja Obywatelska z najwyższym poparciem w wyborach do Parlamentu Europejskiego w woj. śląskim - 41,42 proc. Prawo i Sprawiedliwość poparło 36,45 proc. wyborców, Konfederację 10,15 proc., Trzecią Drogę 5,56 proc., a Lewicę 4,63 proc.

Na KO w woj. śląskim zagłosowało 551 782 wyborców. Na PiS - 485 505, Konfederację - 135 195, Trzecią Drogę - 74 125, Lewicę - 61 653.

Najwięcej głosów w woj. śląskim otrzymał poseł i lider listy KO, do niedawna szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, Borys Budka - 334 842. Drugi wynik zdobył europoseł PiS Patryk Jaki, pochodzący z woj. opolskiego, a mieszkający w Warszawie, której prezydentem próbował zostać w 2018 r. Zagłosowało na niego 266 246 wyborców. Z drugiego miejsca na liście otrzymał więcej głosów niż jej liderka, europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska - 145 218. To trzeci najlepszy rezultat w regionie.

Ponad sto tysięcy wyborców zaufało także europosłowi Łukaszowi Kohutowi (KO). Dokładnie 107 626. Tym samym z trzeciego miejsca na liście osiągnął lepszy wynik od drugiej posłanki Mirosławy Nykiel, na którą zagłosowało 54 937 osób.

Lider listy Konfederacji, związany dotychczas z woj. kujawsko-pomorskim, Marcin Sypniewski otrzymał 49 553 głosy. Natomiast na zamykającego listę Dobromira Sośnierza, którzy w przeszłości był europosłem tej formacji z woj. śląskiego, zagłosowało 49 504 wyborców. Różnica wyniosła 49 głosów.

Michał Gramatyka, startujący z pierwszego miejsca na liście Trzeciej Drogi, otrzymał 40 748 głosów, a lider listy Lewicy Maciej Konieczny 24 551 głosów.

Frekwencja w regionie wyniosła 40,31 proc.

07:49

Wśród 21 europosłów Koalicji Obywatelskiej będą byli ministrowie obecnego rządu Marcin Kierwiński i Bartłomiej Sienkiewicz, a także nazwiska znane z poprzednich rządów Platformy: Bogdan Zdrojewski i Ewa Kopacz. Do Brukseli pojadą też m.in. Kamila Gasiuk-Pihowicz, Michał Wawrykiewicz czy Borys Budka, który uzyskał najwięcej głosów w kraju, czyli ponad 333 tysiące.

07:35

Ciekawa sytuacja jest za granicą. Tam również wygrała Koalicja Obywatelska, ale ma aż dwukrotnie większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. KO zdobyło niemal 41 proc., a PiS nieco ponad 20 proc. Za granicą podium również zamyka Konfederacja z wynikiem 16,22 proc. Co ciekawe, Konfederacja zwyciężyła... na statkach.

07:31

Wyniki z PKW w okręgu pomorskim: KO - 51,06 proc.; PiS - 28,07 proc.; Konfederacja - 9,37 proc.; Trzecia Droga - 5,40 proc.; Lewica - 4,65 proc.

07:02

Wyniki z PKW w okręgu łódzkim: PiS - 38,6 proc.; KO - 33,29 proc.; Konfederacja - 10,96 proc.; Lewica - 9,93 proc.; Trzecia Droga - 5,91 proc.

06:52

Koalicja Obywatelska wygrywa wybory w Wielkopolsce zdobywając tam 38,85 proc. poparcia. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem niższym o prawie 10 proc., a podium zamyka Konfederacja. Które nazwiska mają największe szanse wejścia do europarlamentu? To dwójka kandydatów z Koalicji Obywatelskiej - jedynka na liście Ewa Kopacz oraz Michał Wawrykiewicz, startujący z drugiej pozycji. Według danych PKW Koalicja zdobyła najwięcej głosów na północy i w centrum regionu. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na jednego przedstawiciela z Wielkopolski i będzie to była minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, a nie pierwszy na liście Wojciech Kolarski. Konfederacja zdobyła ponad 13 proc., co daje jej jednego przedstawiciela z regionu. Również jeden mandat wywalczyła w Wielkopolsce Trzecia Droga.

06:48

W okręgu zachodniopomorsko-lubuskim zwycięzcą wyborczego pojedynku jest Bartosz Arłukowicz, na którego zagłosowało ponad 260 tysięcy osób - to więcej niż liczba głosów oddanych na całą listę drugiego w okręgu Prawa i Sprawiedliwości. O mandat spokojny może być jednak Joachim Brudziński z ponad 114 tysiącami głosów. Raczej bez mandatu zostanie natomiast Włodzimierz Cimoszewicz, jedynka z Lewicy, szansę na Brukselę ma bowiem Elżbieta Polak z KO. Z wyniku nie cieszy się za pewne Michał Kamiński, wspólna lista Trzeciej Drogi i PSL w tym wyścigu daleko za Konfederacją, dla Kamińskiego oznacza to koniec marzeń o powrocie do Parlamentu Europejskiego.

06:48

Mandaty pewne z okręgu Świętokrzyskie i Małopolskie mają Beata Szydło i Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości, Bartłomiej Sienkiewicz - Koalicja Obywatelska, Adam Jarubas - reprezentujący Trzecią Drogę, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 oraz Grzegorz Braun z Konfederacji. Cały czas czekamy jednak na ostateczne wyniki, w woj. małopolskim i świętokrzyskim zagłosowało nieco ponad 43 proc. wyborców.

06:42

Wyniki PKW w warmińsko-mazursko-podlaskim: KO - 37,36 proc. PiS - 36,75 proc. Konfederacja - 12,71 proc. Trzecia Droga - 7,87 proc., Lewica - 3,6 proc.

06:41

Wyniki z PKW w woj. śląskim: KO - 41,42 proc.; PiS - 36,45 proc.; Konfederacja - 10,15 proc.; Trzecia Droga - 5,56 proc.; Lewica - 4,63 proc.

06:41

Wyniki z PKW w okręgu kujawsko-pomorskim: KO - 44,38 proc.; PiS - 31,30 proc.; Konfederacja - 10,24 proc., Trzecia Droga - 7,98 proc., Lewica - 4,71 proc.

06:40

Wyniki z PKW w woj. lubelskim: PiS - 47,16 proc.; KO - 26 proc.; Konfederacja - 15,11 proc., Trzecia Droga - 6,95 proc.; Lewica - 3,29 proc.

06:40

W okręgu wielkopolskim: KO - 38,85 proc.; PiS - 28,92 proc.; Konfederacja - 13,18 proc., Trzecia Droga - 9,24 proc.; Lewica - 8,06 proc - PKW.

06:34

Wyniki z PKW w Warszawie: KO - 44,46 proc., PiS - 24,82 proc., Konfederacja - 11,96 proc., Lewica - 10,41 proc., Trzecia Droga - 7,06 proc.

06:32

Wyniki z PKW w okręgu nr 12 obejmującym woj. dolnośląskie i opolskie: KO - 41,59 proc., PiS - 31,48 proc., Konfederacja - 11,71 proc., Lewica - 8,85 proc., Trzecia Droga - 4,90 proc.

06:31

Wyniki z PKW w okręgu nr 10 obejmującym woj. małopolskie i woj. świętokrzyskie: PiS - 44,05 proc.; KO - 26,96 proc.; Konfederacja - 14,14 proc., Trzecia Droga - 8,81 proc.; Lewica - 4,73 proc.

06:30

Wyniki z PKW w okręgu nr 13 obejmującego woj. lubuskie i zachodniopomorskie: KO - 44,49 proc., PiS - 29,77 proc., Lewica - 9,47 proc., Konfederacja - 9,24 proc., Trzecia Droga - 5,82 proc.

06:29

Wyniki z PKW na Podkarpaciu: PiS - 52,87 proc., KO - 23,73 proc., Konfederacja - 15,23 proc., Trzecia Droga - 4,71 proc., Lewica - 2,07 proc

06:28

Wyniki z PKW na Mazowszu (bez Warszawy): PiS - 49,17 proc., KO - 23,81 proc., Konfederacja - 12,94 proc., Trzecia Droga - 9,10 proc., Lewica - 3,25 proc.

06:27

Politycy PiS Waldemar Buda z woj. łódzkiego, Marlena Maląg z Wielkopolski i Piotr Müller z Pomorza najprawdopodobniej zostaną europosłami. "Przeskoczyli" oni polityków wystawionych na wyższych miejscach, pokonując m.in. Wojciecha Kolarskiego, Annę Fotygę czy Witolda Waszczykowskiego.

06:23

W wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 37,4 proc. głosów, PiS - 35,9 proc., Konfederacja - 12 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 6,9 proc., a Lewica - 6,6 proc. - wynika z badania late poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Frekwencja wyniosła 40,2 proc.

Poparcie poniżej jednego procenta otrzymały komitety Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie (0,8 proc.) oraz Polexit (0,3 proc.). Inny komitet wskazało 0,1 proc. uczestników badania.

Przed godziną 4 w nocy z niedzieli na poniedziałek Ipsos podał wyniki drugiego badania late poll. W porównaniu z tym opublikowanym tuż po godzinie 1 w poniedziałek, KO nie zmieniała wyniku, a PiS zyskało 0,2 pkt proc. Wynik Konfederacji wzrósł o 0,2 pkt proc., a Trzeciej Drogi spadł o 0,4 proc. Poparcie dla Lewicy i pozostałych komitetów nie zmieniło się.