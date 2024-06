W Polsce eurowybory odbędą się dopiero jutro, ale mieszkańcy niektórych krajów już dziś mogą wybrać swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Chodzi m.in. o Słowację, Łotwę i Maltę.

Głosowanie w eurowyborach w czeskiej miejscowości Radlik / Martin Divisek / PAP/EPA

Lokale wyborcze na Słowacji i Malcie zostały otwarte najwcześniej, bo już o godz. 7. Głosowanie potrwa w obu tych krajach do godz. 22.

Od godz. 9 do 20 będzie można głosować na Łotwie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego we Włoszech rozpoczną się dziś o godz. 15. Ci, którzy nie oddadzą głosu tego dnia, będą mogli udać się do lokali w niedzielę. Będą one wówczas otwarte od godz. 7 do 23.



Dziś kontynuowana będzie elekcja w Czechach. Lokale wyborcze w tym kraju otworzyły się w piątek o godz. 14. Pozostaną otwarte w sobotę od godz. 8 do 14.



Do urn poszli już Holendrzy - jako pierwsi zrobili to czwartek. W piątek lokale wyborcze były otwarte w Irlandii.

Największa liczba krajów przeprowadzi wybory europejskie w niedzielę. To: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Węgry.

W sumie w wyborach europejskich mandaty zdobędzie 720 europosłów. 53 z nich będzie pochodzić z Polski.