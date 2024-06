Phil Foden tymczasowo opuścił reprezentację Anglii na Euro 2024. Jak przekazała angielska federacja piłkarska, zrobił to ze względu na "nagłą sytuację rodzinną".

Phil Foden / YOAN VALAT / PAP/EPA

Prasa na Wyspach Brytyjskich łączy decyzję Fodena ze spodziewanymi narodzinami jego trzeciego dziecka. W kwietniu piłkarz Manchesteru City i jego partnerka Rebecca Cooke ogłosili na Instagramie to nadchodzące wydarzenie.

We wtorek w Kolonii Anglia zremisowała ze Słowenią 0:0 w meczu, w którym Foden grał do 89. minuty i został ukarany żółtą kartką. Anglicy awansowali do fazy pucharowej. Jeszcze nie znają rywala w 1/8 finału.

Podczas mundialu 2022 obrońca Ben White i napastnik Raheem Sterling również wrócili do Anglii z powodów osobistych. Tylko ten drugi wrócił do Kataru przed zakończeniem turnieju.