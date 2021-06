To on był pierwszy przy Christianie Eriksenie, który w trakcie meczu Dania – Finlandia nagle osunął się na murawę. Reakcja kapitana duńskiej reprezentacji była natychmiastowa. Simon Kjaer nakazał kolegom otoczyć Eriksena murem ciał, ułożył nieprzytomnego tak, by nie zadławił się językiem i pocieszał zrozpaczoną żonę. "Heroiczna akcja" – pisze brytyjski "Daily Mail".

