Piłkarska reprezentacja Polski poległa w wyjazdowym meczu eliminacji Euro 2024 z Mołdawią 2:3. Biało-czerwoni prowadzili po pierwszej połowie 2:0, ale druga część meczu okazała się popisem nieudolnej gry naszej kadry.

Mołdawia zepchnęła Polaków do obrony / Piotr Nowak / PAP

Selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos desygnował dziś do gry największe gwiazdy kadry, w tym Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

Partnerem w ataku napastnika Barcelony był Arkadiusz Milik. Biało-czerwoni grali też trzema defensorami.

W 13. minucie Polacy objęli prowadzenie. Frankowski dośrodkował na długi słupek. Piłka trafiła do Lewandowskiego, który głową zagrał do Milika. Napastnik Juventusu delikatnie musnął piłkę i wpakował ją do siatki.

W 34. minucie Lewandowski podwyższył na 2:0. Napastnik Barcelony otrzymał podanie od Milika i popisał się precyzyjnym, płaskim strzałem sprzed pola karnego.