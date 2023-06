​Wtorkowy mecz z Cyprem w eliminacjach do Euro 2024 będzie 25. występem w reprezentacji Norwegii Erlinga Haalanda. Piłkarz nie otrzyma jednak tradycyjnego złotego zegarka, ponieważ norweska federacja (NFF) podwyższyła do 50 liczbę spotkań potrzebnych do nagrody jubileuszowej.