Piłkarz Legii Warszawa Paweł Wszołek został dodatkowo powołany do reprezentacji Polski, przygotowującej się do wtorkowego finału barażowego z Walią o awans na Euro 2024. Zgrupowanie opuścił natomiast Dominik Marczuk, który dołączy do reprezentacji U-21.

Paweł Wszołek / Beata Zawadzka / East News Paweł Wszołek zadebiutował w kadrze narodowej w 2012 roku. Od tej pory rozegrał w niej 14 meczów i strzelił dwa gole (oba w towarzyskim spotkaniu z Finlandią w marcu 2016). W piątek podano, że z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda zgrupowanie opuści Matty Cash. Z kadrą narodową pozostanie natomiast Przemysław Frankowski, którego uraz okazał się niegroźny.

Cash i Frankowski doznali kontuzji mięśniowych podczas czwartkowego półfinału barażowego z Estonią, wygranego przez gospodarzy w Warszawie 5:1. Pierwszy z nich zastąpił w przerwie meczu właśnie Frankowskiego, ale już w 56. minucie też musiał opuścić boisko. Zobacz również: Probierz po meczu z Estonią: Zaczęliśmy grać w piłkę RMF 24