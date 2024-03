Matty Cash z powodu kontuzji mięśnia uda opuści zgrupowanie reprezentacji Polski - poinformował PZPN. Z kadrą narodową pozostanie natomiast Przemysław Frankowski, którego uraz okazał się niegroźny. Biało-Czerwoni zagrają we wtorek w Cardiff finał barażowy z Walią o awans na Euro 2024.

Przemysław Frankowski / Piotr Nowak / PAP

Cash i Frankowski doznali kontuzji mięśniowych podczas czwartkowego półfinału barażowego z Estonią, wygranego przez gospodarzy w Warszawie 5:1. Pierwszy z nich zastąpił w przerwie meczu właśnie Frankowskiego, ale już w 56. minucie też musiał opuścić boisko.

Po piątkowych badaniach przekazano oficjalne informacje.

Matty doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że uraz nie jest bardzo poważny, lecz wyklucza go z dalszego udziału w zgrupowaniu i meczu przeciwko Walii. Powróci do Anglii, gdzie będzie przechodził leczenie - poinformował lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski w komunikacie PZPN.

Lepsze wieści przekazał w sprawie Frankowskiego.

Przemek doznał silnego stłuczenia mięśnia czworogłowego uda. Uraz jest bardzo bolesny, lecz istnieje duża szansa, że uda się doprowadzić go do pełnej zdolności do gry. Zawodnik zostaje z nami i wdrażamy proces leczenia - dodał Jaroszewski.

Początek wtorkowego meczu z Walią o godz. 20:45.