Piłkarz reprezentacji Polski Jakub Piotrowski, strzelec jednej z bramek w półfinałowym meczu barażowym o awans do mistrzostw Europy z Estonią (5:1), uważa, że gospodarze mieli w Warszawie pełną kontrolę. "Trener zachęcał do strzałów z dystansu - i uderzyłem" - dodał.

Piotrowski rozegrał czwarte spotkanie w drużynie narodowej i zdobył swoją drugą bramkę. Poprzednią uzyskał w listopadowym meczu z Czechami, ostatnim w fazie grupowej turnieju eliminacyjnego (1:1). Do tego ma w tym sezonie dziewięć goli w 22 występach w bułgarskiej ekstraklasie w barwach Łudogorca Razgrad.



Mam udany cały sezon, i w klubie, i w reprezentacji. Myślałem o tym, że po prostu chcę się cieszyć grą tutaj, bo jest to mega spektakl. Staram się czerpać radość z tych meczów, no i dodawać jakieś cyferki... - powiedział 26-letni pomocnik na antenie TVP Sport.



W czwartek zdobył gola strzałem z dystansu w 70. minucie, podwyższając prowadzenie gospodarzy na 3:0.



Trener cały czas powtarza na treningu - nie tylko mnie, ale też chłopakom ze środka - że mamy fajne uderzenie i żeby cały czas próbować. Zachęcał, zachęcał - i uderzyłem - dodał z uśmiechem Piotrowski.



Jego zdaniem biało-czerwoni nie dali rywalom żadnych szans na zwycięstwo.



Moje odczucia z boiska były takie, że to była pełna kontrola. Mogliśmy w pierwszej połowie dołożyć jeszcze jedną, dwie bramki, ale w drugiej potrafiliśmy przyspieszyć fajnymi akcjami i zakończyć ten mecz - ocenił.



We wtorek w Cardiff Polacy zagrają z Walią, która w czwartek pokonała Finlandię 4:1. Zwycięzca tego finału uzyska przepustkę na Euro 2024 do Niemiec.



Walia - na pewno niełatwy przeciwnik, szczególnie w domu. Ale wszystkie ręce na pokład, trzeba to wygrać, żeby pojechać na Euro - zakończył Piotrowski.