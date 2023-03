Polska wygrała z Albanią 1:0 w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy w Warszawie. Bramkę zdobył w 41. minucie Karol Świderski.

Piłkarze reprezentacji Polski cieszą się z gola Karola Świderskiego / Piotr Nowak / PAP

Fernando Santos w porównaniu do meczu z Czechami dokonał czterech zmian. Za Matty'ego Casha, Krystiana Bielika, Sebastiana Szymańskiego i Michała Karbownika grają Bartosz Salamon, Jakub Kamiński, Nicola Zalewski i Karol Świderski.

Relacja z meczu

Spotkanie lepiej zaczęli Biało-Czerwoni. Polacy próbowali kreować akcje ofensywne, ale nie przynosiły one skutków.

W 16. minucie podopieczni Fernando Santosa mieli rzut rożny. Salamon przegrał pojedynek główkowy z jednym z Albańczyków.

Z biegiem czasu spotkanie się jednak wyrównywało. W 20. minucie szansę mieli goście. Cikalleshi strzelał z dystansu, ale na posterunku był Szczęsny.

10 minut później swoją szansę miał Lewandowski, który przegrał jednak pojedynek biegowy z obrońcą Albanii.

W 41. minucie z dystansu uderzał Jakub Kamiński, piłka odbiła się jednak od słupka i wróciła w pole. Wtedy dopadł do niej Karol Świderski i otworzył wynik meczu.



W 44. minucie Elseid Hysaj faulował Nicolę Zalewskiego i Albańczyk został ukarany żółtą kartką. Był to pierwszy "kartonik" pokazany przez sędziego w tym spotkaniu.

W pierwszych kilkunastu minutach drugiej połowy polscy zawodnicy mieli kilka okazji do strzału drugiej bramki, ale - jak do tej pory - wynik meczu to wciąż 1:0.

W 88. minucie niewiele brakło Albanii do wyrównania wyniku spotkania. Na szczęście wciąż prowadzimy.

W 90. minucie sędzia doliczył dodatkowe 4 minuty do regulaminowego czasu gry, jednak żadna z drużyn nie stworzyła zagrożenia dla bramki przeciwnika.

Żółta kartki podczas spotkania zobaczyło dwóch Polaków - Karol Linetty i Bartosz Salamon oraz dwóch zawodników z Albanii - Elseid Hysaj i Qazim Laci.

Polscy piłkarze. Statystyka

Robert Lewandowski w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy z Albanią w Warszawie (1:0) po raz 140. wystąpił w reprezentacji Polski i jest liderem rankingu wszech czasów.

Występ numer 80. zaliczył Piotr Zieliński i tym samym zrównał się ze Zbigniewem Bońkiem. Wspólnie zajmują 13. lokatę w tym zestawieniu. Na 17. miejscu sklasyfikowani są z 72. spotkaniami w narodowych barwach Maciej Żurawski i bramkarz Wojciech Szczęsny, który w poniedziałek osiągnął tę liczbę.

Składy

Polska: Wojciech Szczęsny - Bartosz Salamon, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Przemysław Frankowski, Karol Linetty, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski, Karol Świderski.

Rezerwowi: Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski - Tymoteusz Puchacz, Paweł Dawidowicz, Damian Szymański, Krystian Bielik, Ben Lederman, Sebastian Szymański, Michał Karbownik, Robert Gumny, Michał Skóraś, Krzysztof Piątek.

Albania: Thomas Strakosha - Iván Balliu, Marash Kumbulla, Enea Mihaj, Elseid Hysaj - Ylber Ramadani, Klaus Gjasula, Kristjan Asllani, Jasir Asani - Myrto Uzuni, Sokol Çikalleshi.

Rezerwowi: Etrit Berisha, Elhan Kastrati - Ermir Lenjani, Frédéric Veseli, Jon Mersinaj, Nedim Bajrami, Tauljant Sulejmanov, Qazim Laci, Andi Hadroj, Lindon Selahi, Anis Mehmeti, Amir Abrashi.