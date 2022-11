Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny egzamin dla uczniów. Wprawdzie nie można go nie zdać, ale im więcej uczeń zdobędzie punktów, tym większa szansa, że dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Dlatego warto się do niego przygotować jak najlepiej. Pomogą w tym arkusze egzaminacyjne przygotowane przez "Dziennik Gazetę Prawną" i wydawnictwo Nowa Era. Patronem medialnym akcji jest RMF FM.

Przygotuj się do egzaminu ósmoklasisty / Shutterstock Co trzeba wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty 2023? Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Obejmuje trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę oraz język nowożytny. Egzamin ósmoklasisty - terminy 23 maja - język polski - czas trwania egzaminu: 120 minut

24 maja - matematyka - czas trwania egzaminu: 100 minut

25 maja - język obcy nowożytny - czas trwania egzaminu: 90 minut Jeśli z powodów zdrowotnych bądź losowych uczeń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w powyższym terminie, będzie mógł to zrobić w terminie dodatkowym w czerwcu (12-14 czerwca). Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2023 r. Zaświadczenia ósmoklasiści otrzymają 6 lipca 2023 r. Egzamin ósmoklasisty - arkusze próbne Przygotowania do egzaminu warto rozpocząć jak najwcześniej. Warto więc sięgnąć po serię "Teraz egzamin ósmoklasisty" przygotowaną przez "Dziennik Gazetę Prawną" wraz z wydawnictwem Nowa Era. Arkusze egzaminacyjne będą dołączane do wydań DGP w najbliższy poniedziałek, wtorek i środę. / RMF FM i "DGP" / w poniedziałek 21 listopada - język polski,

we wtorek 22 listopada - matematyka,

a w środę 23 listopada - język angielski. Oprócz arkuszy egzaminacyjnych w książeczkach znajdują się odpowiedzi, informacje o egzaminie zgodne z aktualnymi rozporządzeniami oraz wytyczne dotyczące kryteriów oceniania zadań i rozliczania punktów. Na naszych stronach - w specjalnym raporcie Egzamin ósmoklasity 2023 - opublikujemy przykładowe zadania wraz z odpowiedziami. Zobacz również: Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Wiemy, z czym uczniowie mieli największy problem

