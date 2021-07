Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 47 proc. – podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Uczniowie podczas egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego.



Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 66 proc. punktów, z niemieckiego - 49 proc., z rosyjskiego - 57 proc., z francuskiego - 79 proc., z hiszpańskiego - 69 proc. i z włoskiego - 77 proc.



Wyniki z j. polskiego / CKE /





Wyniki z matematyki /CKE /

Wstępną informację o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty - Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek na swojej stronie internetowej. W piątek swoje indywidualne wyniki poznają też absolwenci klas VIII szkół podstawowych. Zaświadczenia o wynikach egzaminu otrzymają dopiero 9 lipca.

Wyniki egzaminów - statystyka / CKE /





Zmienione wymagania

W tym roku w związku z epidemią Covid-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.