Dziś 2 maja - Dzień Flagi. RMF FM tradycyjnie zamierzało wspólnie świętować pod Biało-Czerwoną. Podobnie jak w ostatnich latach szykowaliśmy dla Was niespodziankę - nad Krakowem miał przelecieć legendarny samolot "Wiedeńczyk" z polską flagą. Niestety, z powodów atmosferycznych akcję byliśmy zmuszeni odwołać.

RMF FM zaprasza na świętowanie Dnia Flagi / RMF FM

W tym roku 2 maja nasza flaga, na skrzydłach legendarnego samolotu "Wiedeńczyk" miała wznieść się w powietrze i polecić do Was, by zjednoczyć wszystkich pod Biało-Czerwoną!

Nie robiliśmy tego, nie trenowaliśmy. Będzie to dla nas debiut - mówił przed lotem w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Wiosłą prezes Fundacji "Wiedeńczyk" Maciej Madej i dodaje: Będziemy lecieć na wysokości około 250 metrów. Będziemy widoczni i mam nadzieję ucieszymy wzrok wielu spacerowiczów. Liczymy na dobrą pogodę.

Niestety, pogoda nie dopisała. 2 maja przez silny wiatr i obfite deszcze wieża w Balicach zamknęła możliwość lotów małymi samolotami nad Krakowem. W związku z tym byliśmy zmuszeni odwołać naszą akcję, do której być może jeszcze wrócimy.

Jak świętowaliśmy kiedyś

Już w 2013 razem zakładaliśmy szaliki na pomniki!

Szaliki na pomniki / RMF FM

W 2014 nad Bulwarami Wiślanymi w Krakowie wynieśliśmy balonem gigantyczną biało-czerwoną flagę na wysokość 152 metrów!

Gigantyczna flaga nad Krakowem! RMF FM

Pamiętacie 2015? Wtedy rozwiesiliśmy flagi na pięciu szczytach: Rysach, Babiej Górze, Śnieżce, Tarnicy i Łysicy.

Polska flaga na Rysach / RMF FM

Polska flaga na Śnieżce / RMF FM

Rok później świętowaliśmy z Wami na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie w narodowe barwy przystroiliśmy Ratusz.

2 maja 2018 i 2017 roku zorganizowaliśmy biało-czerwone sztafety. Najpierw nasza ekipa przemierzyła kraj z północy na południe - z Helu na Giewont, a następnie w odwrotnym kierunku: zaczęliśmy pod Tatrami, a zakończyliśmy na Pomorzu, na pokładzie ORP Błyskawica. Były: gwiazdy, politycy i oczywiście Wy nasi kochani słuchacze!

Pokonaliśmy setki kilometrów, by dotrzeć z biało-czerwoną flagą na Giewont. RMF FM

Biało-czerwona sztafeta przemierzyła całą Polskę. Zobacz to na filmie Piotr Biedroń/RMF FM

W 2019 roku, krakowskie Błonia zalało morze flag, rok temu ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie.

Dzień Flagi z RMF FM: W ogrodach Zamku Królewskiego stworzyliśmy Morze Flag Piotr Biedroń / RMF FM