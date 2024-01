Sąd Apelacyjny w Lublinie z przyczyn formalnych umorzył postępowanie dotyczące przymusowego leczenia i dokarmiania Mariusza Kamińskiego.

Mariusz Kamiński po wyjściu z zakładu karnego. Obok jego małżonka / Piotr Polak / PAP

Informację o postanowieniu sądu przekazał PAP sędzia Adam Czerwiński.

Procedowanie stało się bezprzedmiotowe

Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie z przyczyn formalnych.

"Z uzasadnienia wynika, że w sytuacji zwolnienia skazanego z zakładu karnego, bezprzedmiotowe stało się procedowanie tej sprawy" - sprecyzował sędzia Czerwiński

Zażalenie zostało złożone 19 stycznia br. przez obrońcę Mariusza Kamińskiego za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Radomiu, który wcześniej wydał postanowienie o zastosowaniu przymusowego leczenia i karmienia.

Kaczyński o "torturach" wobec Kamińskiego

W miniony czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do stanu zdrowia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego , którzy dwa dni wcześniej opuścili zakłady karne.

Dziennikarze zapytali Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie, czy ma nowe informacje o stanie zdrowia Kamińskiego i Wąsika. Mam, bo rozmawiałem. Szczególnie jeden z nich czuje się źle, a poza tym zastosowano wobec niego tortury - stwierdził prezes PiS.

Jak dodał Kaczyński, "jest taka instytucja w Unii Europejskiej". My się do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to decyzja osobista Tuska i on osobiście powinien za tortury w Polsce odpowiadać - mówił.

Szef PiS był dopytywany, o jakie tortury miałoby chodzić. Bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeżeli chodzi o przegrody nosowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból. Wiedząc o tym, że on za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia - mówił.

To jest tortura i ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to i to nie drobnymi karami, tylko wieloletnimi karami więzienia - dodał prezes PiS.

Kamiński i Wąsik skazani i ułaskawieni

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w związku z tzw. aferą gruntową.

9 stycznia br. policja zatrzymała obu polityków; później zostali oni osadzeni w zakładach karnych, gdzie prowadzili strajk głodowy.

We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy tego samego dnia opuścili zakłady.