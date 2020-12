"Lecąc do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku najlepiej mieć przy sobie dwa dokumenty: dowód osobisty i ważny paszport" - radzi rzecznik Lotnika Chopina Piotr Rudzki. W związku z brexitem będą też ograniczenia w limicie towarów jakie będzie można wwieźć i wywieźć z Wysp.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Służby prasowe stołecznego portu lotniczego przypominają, że wraz z nowym rokiem zmienią się zasady przekraczania granic Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i brytyjskich terytoriów zamorskich - tak dla obywateli tych państw jak i również turystów chcących odwiedzić Wyspy.

Na stronie Facebookowej Lotniska poinformowano, że "wszyscy pasażerowie będą podlegać standardowi odprawy szczegółowej, a więc będą musieli posiadać ważny paszport (wydany w okresie ostatnich 10 lat i ważny jeszcze przez przynajmniej trzy miesiące), jak również uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać wystarczające środki utrzymania (zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do państwa pochodzenia)".



Rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki wyjaśnił, że obywatele Brytyjscy przylatujący do Polski po 1 stycznia 2021 będą musieli mieć przy sobie paszport. Przez jakiś czas nie będzie to dotyczyło np. Polaków, którzy będą lecieli na Wyspy.



Na stronie resortu spraw zagranicznych czytamy bowiem, że granicę brytyjską będzie można przekraczać na podstawie ważnego dowodu osobistego do 30 września 2021 r. Po tej dacie, przekraczanie granicy możliwe będzie wyłącznie na podstawie ważnego paszportu - podkreślono.



Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu na terytorium Wielkiej Brytanii jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Odnotowuje się sytuacje, w których na granicy zatrzymywane są dowody osobiste zgłoszone wcześniej jako utracone - czytamy na stronie MSZ.



Rudzki radzi jednak, by przy przekraczaniu granicy mieć oba dokumenty, ważny dowód osobisty oraz ważny paszport. Zwrócił uwagę, że w związku z brexitem mogą pojawić się zawirowania przy przekraczaniu granicy.



Lotnisko Chopina informuje ponadto, że od nowego roku osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii do krajów UE nie będą mogły wwozić żadnych roślin ani materiałów roślinnych, chyba że towarzyszy im oficjalne zaświadczenie wydane przez organ ds. zdrowia roślin w ich kraju pochodzenia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są banany, kokosy, daktyle, ananasy i duriany - dodano.



Resort finansów i Krajowa Administracja Skarbowa dodaje, że z Wielkiej Brytanii do UE, nie będzie można też wwozić mięsa, mleka ani produktów je zawierających.



Lotnisko przypomina, że w związku z brexitem podróżni będą musieli także liczyć się ze zmianą limitów dotyczących wartości i ilości towarów przywożonych w bagażu osobistym.



Na stronie resortu finansów i Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśniono m.in., że od 1 stycznia 2021 r. podróżni, którzy dokonali zakupu towarów na terytorium UE w ramach procedury Tax Free i posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii będą traktowani jak obywatele państw trzecich. Tym samym będzie im przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE, które w stanie nienaruszonym zostaną wywiezione przez nich poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego - czytamy.



Dodano, że podróżni posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej, która na mocy zapisów Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej będzie traktowana jako państwo członkowskie UE, nie będą mogli korzystać z procedury Tax Free.



MF i KAS dodają ponadto, że z należności celno-podatkowych zwolniony będzie wwóz np. 200 papierosów (samolotem) lub 40 papierosów (samochodem), czy jednego litra alkoholu powyżej 22 proc.



Od 22 grudnia obowiązuje zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych m.in. na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zakaz został wprowadzony przez po wykryciu na Wyspach nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Wprowadzone wtedy rozporządzenie wydłuża obowiązywanie "starego" rozporządzenia ws. zakazu lotów z 7 grudnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku.