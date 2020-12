W imieniu Unii Europejskiej przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podpisali w Brukseli umowę o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią.

Ursula von der Leyen i Charles Michel / JOHANNA GERON / POOL / PAP/EPA

Dokument zostanie teraz przekazany do Wielkiej Brytanii w celu podpisania przez premiera Borisa Johnsona. Będzie tymczasowo stosowany od 1 stycznia 2021 roku.

Umowa, którą dziś podpisaliśmy, jest wynikiem miesięcy intensywnych negocjacji, w których Unia Europejska wykazała bezprecedensowy poziom jedności. Jest to sprawiedliwe i wyważone porozumienie, które w pełni chroni podstawowe interesy Unii Europejskiej i zapewnia stabilność i przewidywalność dla obywateli i przedsiębiorstw - powiedział Michel.



Umowa zostanie następnie przeanalizowana przez Parlament Europejski i Radę, zanim będzie mogła zostać ratyfikowana przez Unię Europejską.



W głównych kwestiach Unia Europejska jest gotowa współpracować ramię przy ramieniu z Wielką Brytanią. Będzie to miało miejsce w przypadku zmian klimatycznych, przed COP 26 w Glasgow, a także w sprawie globalnej odpowiedzi na pandemię, w szczególności ewentualnego traktatu pandemicznego. W sprawach zagranicznych będziemy poszukiwać współpracy w konkretnych kwestiach w oparciu o wspólne wartości i interesy" - oświadczył szef Rady Europejskiej.



Państwa Unii Europejskiej jednomyślnie zatwierdziły we wtorek w Brukseli umowę o handlu i współpracy między Wspólnotą a Wielką Brytanią. Umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Stosowanie umowy ma być tymczasowe do czasu jej ratyfikacji w UE w przyszłym roku.



Wielka Brytania i Unia Europejska zawarły 24 grudnia porozumienie o wzajemnych relacjach po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie. Dzięki temu od Nowego Roku nie będzie w handlu między nimi ceł ani innych ograniczeń, co uderzyłoby w obie strony.



Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE zaczął się ponad cztery lata temu, gdy w referendum za wystąpieniem z UE opowiedziało się 52 proc. Brytyjczyków. Od tego czasu dwukrotnie zmienił się premier Zjednoczonego Królestwa i dwukrotnie przekładano termin wyjścia kraju z Unii. Formalnie Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia 2020 roku, ale do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia, związana jest jeszcze unijnym przepisami.