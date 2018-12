"Za każdym razem mam łzy w oczach. Co roku. To się nie zmienia. To są mocne obrazki. Zwłaszcza jak widzimy nie tylko starsze osoby, ale też dzieci, które stoją w kolejce po ciepłą zupę" - powiedział w rozmowie z RMF FM Michał Kościuszko, kierowca rajdowy i syn Jana Kościuszko- pomysłodawcy i organizatora wigilii dla potrzebujących na krakowskim Rynku Głównym. W niedzielę wydano tam 50 tysięcy porcji świątecznych potraw. To największa w Polsce wigilia dla bezdomnych, ubogich i samotnych.

REKLAMA