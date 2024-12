Katowice to czwarty przystanek na drodze naszej akcji "Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski". W niedzielę w stolicy województwa śląskiego rozdaliśmy naszym słuchaczom setki świątecznych drzewek. Już w poniedziałek zapraszamy do Nysy!

"Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski" / Jacek Skóra / RMF FM

"Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski" 8 grudnia odwiedziły Katowice. Byliśmy z Wami pod Spodkiem, na placu Sławika i Antalla.

Do naszego Promo Tira RMF FM i Małopolski wypełnionego choinkami ustawiła się kolejka chętnych już dwie, trzy godziny przed oficjalnym startem imprezy, która rozpoczęła się o godzinie 15.

Na pewno będzie kolorowe (...) dużo ozdób jest stworzonych rodzinnie, razem z naszą córką - powiedziała w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek jedna z pań stojących w kolejce, pytana, jakie będzie jej tegoroczne świąteczne drzewko.

W niedzielę w Katowicach jest trochę zimno, ale atmosfera pod Spodkiem była bardzo radosna. Osoby, które przyszły spotkać się z RMF FM, rozgrzewały się wspólnym śpiewaniem kolęd. Swój wkład w sprawienie, aby ten dzień był wyjątkowy, miał także Piotr Kupicha. Artysta śpiewał, pomaga w rozdawaniu choinek i chętnie opowiadał, jakie jest jego wymarzone zielone drzewko.

Choinka ma być duża, wysoka pod sam sufit - wskazał w rozmowie z RMF FM.

A co powinno się pod nią znaleźć?

Ja chyba już nie mam marzeń, jeśli chodzi o to, co znajdzie się pod choinką, ale chcę, żeby dzieciaczki miały to, co sobie wymarzą. Święta to jest naprawdę piękny czas, ale musimy szukać miłości nie tylko w innych, w bliźnich, ale szukać też w sobie i dawać to ciepło innym ludziom, czego państwu, wszystkim słuchaczom RMF życzę z całego serca - dodał lider zespołu Feel.

Dla przybyłych przygotowano dodatkowe atrakcje, m.in. koncerty Staszka z Gór i Piotra Kupichy.

Trzeci dzień świątecznej akcji

"Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski" wystartowały w piątek 6 grudnia, a więc w dniu św. Mikołaja. Na początek odwiedziliśmy Zakopane.

W sobotę na naszej drodze obdarowaliśmy choinkami setki osób w aż dwóch miastach: Bochni i Oświęcimiu.

Łącznie podczas całej akcji zawitamy do 9 miast w Polsce, gdzie na słuchaczy czekać będą setki choinek i spotkania z muzycznymi gwiazdami znanymi z anteny RMF FM.

W każdym z miast staną specjalne choinkowe miasteczka, w których będzie można wziąć udział w konkursach i zabawach.

Sprawdź listę miast, które odwiedzimy w ramach akcji "Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski"?

Od 2000 roku RMF FM nieprzerwanie prowadzi przedświąteczną akcję obdarowywania słuchaczy żywymi, pachnącymi choinkami.

Podczas tegorocznej, 24. edycji, RMF FM i Małopolska rozdają tysiące zielonych, pachnących drzewek. W ramach naszej akcji odwiedzimy jeszcze następujące miasta:

Nysa,

Wrocław,

Łódź,

Kielce,

Kraków

Wypatrujcie naszego rozświetlonego Promo Tira RMF FM i Małopolski na drogach, bo niespodzianki są planowane także w innych lokalizacjach.

Podobnie jak w zeszłych latach, na trasie naszego konwoju z choinkami pojawią się gwiazdy znane z anteny RMF FM. Na scenie pojawią się: