Ma niemal 3 metry wysokości i składa się z 2024 złotych monet. Wyjątkowa choinka zaprezentowana w Monachium jest najprawdopodobniej najdroższą w Europie. Jej szacowana wartość to ok. 5,3 mln euro.

Choinka ze złotych monet / ANNA SZILAGYI / PAP/EPA

Choinka będzie dostępna dla publiczności tylko do 5 grudnia. Można ją oglądać w Goldhaus w Monachium. To budynek należący do handlującej metalami szlachetnymi firmy Pro Aurum.

Jak powstała wyjątkowa choinka? Na akrylowej piramidzie ręcznie ułożono monety inwestycyjne z serii "Wiedeńscy Filharmonicy" o wadze jednej uncji.

Rolę gwiazdy na czubku choinki pełni złota moneta z tej samej serii o wadze 20 uncji.

Twórcy choinki wyliczają, że składa się ona z ok. 63 kg czystego złota.