"W tym szczególnym czasie, w którym nawet politycy mówią ludzkim głosem, przypomnijmy sobie może, że najważniejszym, co może w życiu zrobić człowiek, to po prostu nim być" - stwierdził w opublikowanych w sieci życzeniach świątecznych marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Chwili oddechu, świeżego powietrza, dobrych ludzi. Ściskam państwa serdecznie i życzę najlepszych od lat świąt" - dodał.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia / Tomasz Gzell / PAP

Szymon Hołownia nawiązał w życzeniach do zorganizowanego w Sejmie spotkania świątecznego dla potrzebujących. Bardzo mi na tym zależało, żeby w polskim Sejmie ciałem stało się to, co w te święta wielu z nas wyznaje pamięcią i słowem. Boże Narodzenie to paradoks. Chrześcijanie wierzą, że ponad dwa tysiące lat temu najważniejsze rzeczy działy się na kompletnym marginesie świata, z dala od fleszy, kamer i gorączkowego zainteresowania tych, co wtedy i dziś oddychają newsami - stwierdził. Nie ma lepszego miejsca niż Sejm, serce polskiej demokracji, żeby pokazać, że choć jesteśmy tak różni, to wszyscy jesteśmy sobie potrzebni - dodał.

Hołownia mówił także o zainteresowaniu, jakim cieszy się w ostatnich tygodniach Sejm. Chcecie osobiście sprawdzić, co robimy, jak myślimy, przekonać się, czy dokonaliście dobrego wyboru. Jasne, że są rzeczy, które można było zrobić lepiej. Są i takie, których inaczej i lepiej zrobić się pewnie w tych warunkach nie dało. Dobre zmiany potrzebują czasu. Nadzieja spełni się, jeśli nie zabraknie cierpliwości i zapału - zapewnił.

Bardzo bym chciał, żebyśmy zaczęli odnosić się do siebie inaczej. Żeby to, że nie możemy się ze sobą zgodzić, nie znaczyło, że nie możemy szanować się nawzajem - podkreślał Hołownia. Z całego serca chcę państwu życzyć takich właśnie świąt, w czasie których poczujecie się szanowani, docenieni, kochani - dodał marszałek Sejmu.