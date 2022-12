32,4 proc. Polaków planuje wydać w tym roku na święta Bożego Narodzenia kwotę od 500 do 1000 zł - wynika z najnowszego sondażu United Survyes dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" (w 2021 roku odsetek ten wyniósł 42,7 proc.). Co ciekawe, około 10 proc. ankietowanych, którzy wydadzą w tym roku inną kwotę niż 500-1000 zł, to nie tylko ci, którzy wydadzą mniej. Najbardziej zauważalny jest wzrost osób, które wydadzą na święta od 300 do 500 zł (w 2021 - 21 proc., a w 2022 - 28,4 proc.), ale zauważalnie więcej jest również Polaków, którzy na świętowanie wydadzą powyżej 3 tys. zł - w 2021 r. było ich 1,2 proc., a w 2022 jest 3,3 proc.

Inflacja w grudniu 2021 roku wyniosła 8,6 procent w ujęciu rocznym. Wskaźnik za grudzień 2022 roku poznamy dopiero na początku stycznia, ale w listopadzie inflacja wyniosła 17,5 proc. Spowodowało to, że - z jednej strony - na te same produkty, co rok wcześniej, musimy wydać znacznie więcej i nasze świąteczne wydatki wzrosły, a z drugiej - jednym ze skutków wysokiej inflacji jest zmniejszenie u wielu osób kwoty, którą mogą one przeznaczyć na święta.

2022 rok w porównaniu do roku 2021

Według najnowszego sondażu United Surveys, w ubiegłym roku wydatki na święta Bożego Narodzenia w wysokości do 300 zł miało zamiar ponieść 11,6 proc. Polaków, a w tym roku - 12,5 proc. Zrobienie zakupów w łącznej kwocie od 300 zł do 500 zł w 2021 roku deklarowało 21 proc. ankietowanych, a w 2022 r. - 28,4 proc.

Na prezenty, żywność i inne świąteczne cele kwotę od 500 do 1000 zł w ubiegłym roku chciało wydać 42,7 proc. Polaków - w tym roku już tylko 32,4 proc. Mniej o 1-2 tys. zł w portfelu po świętach w 2021 roku miało zostać u 10,4 proc. badanych, z kolei w 2022 r. - u 10,2 proc.

5,6 proc. Polaków planowało wydać od 2 tys. do 3 tys. zł na święta na Boże Narodzenie AD 2021, a w tym roku odsetek ten wynosi 5,7 proc. Duży wzrost liczby konsumentów odnotowano z kolei w przypadku wydatków świątecznych w wysokości powyżej 3 tys. zł - w 2021 roku 1,2 proc. ankietowanych miało takie plany, a w bieżącym - 3,3 proc.

Badanie było przeprowadzone w dniach od 16 do 18 grudnia 2022 r. na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Zakupy świąteczne do 300 zł

Jak wynika z badania, największy wzrost liczby osób, które planują wydać na święta do 300 zł - w porównaniu roku 2022 z 2021 - odnotowano w przypadku tych, którzy nie deklarują dochodu - z 8 proc. rok temu do 70 proc. obecnie. Co ciekawe, również wśród Polaków o dochodach w wysokości od 5000 do 6999 zł nastąpił wzrost w przypadku zakupów w kwocie do 300 zł - z 0 proc. w 2021 roku do 13 proc. w bieżącym.

Więcej w tym roku, w porównaniu z ubiegłym, jest także osób w wieku 40-49 lat, które na święta planują przeznaczyć do 300 zł (4 proc. ankietowanych w 2021 r., a 13 proc. w 2022). W przypadku tej kwoty również o kilkanaście - z 4 proc. do 18 proc. - zwiększyła się liczba badanych z miast o liczbie mieszkańców od 50 do 250 tys. w porównaniu roku minionego i bieżącego.

Zaledwie 2 proc. ankietowanych, którzy mają dzieci w wieku 3-18 lat, chciało w 2021 roku wydać na święta Bożego Narodzenia kwotę do 300 zł. Obecnie odsetek ten wynosi 33 proc.

Zakupy w kwocie powyżej 3 tys. zł

Z 4 proc. do 13 proc. - gdy porównamy rok 2021 do 2022 - wzrosła liczba badanych, którzy chcą wydać na święta powyżej 3 tys. zł, a sami zarabiają powyżej 7 tys. zł.

Zauważalnie wzrosła również liczba osób w wieku 30-39 lat, a także 60-69 lat, które na przedświąteczny szał zakupów chcą wydać kwotę powyżej 3 tys. zł. W 2021 roku 0 proc. badanych składało takie deklaracje, a rok później - 8 proc.

Również więcej osób posiadających dzieci w wieku od 3 do 18 lat wyda na Boże Narodzenia ponad 3 tys. zł - w 2021 r. było to 3 proc. a w 2022 - 11 proc.

Zauważalny wzrost liczby Polaków wydających więcej niż 3 tys. zł na święta nastąpił również w miastach powyżej 250 tys. osób - z 1 proc. w ubiegłym roku do 7 proc. w roku bieżącym.

Ciekawostką jest to, że z 0 proc. w 2021 r. do 2 proc. w 2022 r. wzrosła również liczba osób po 70. roku życia, które na zakupy przedświąteczne planują wydać powyżej 3 tys. zł.