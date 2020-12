Świąteczny koncert na placu budowy. Najpiękniejsze kolędy zaśpiewał chór katedralny w Notre Dame. To był pierwszy koncert w świątyni, której trwa odbudowa po tym, jak spłonęła w pożarze.

Koncert wigilijny został wcześniej nagrany. Wystąpili na nim artyści Maitrise Notre-Dame de Paris. Ubrani byli w ochronne kombinezony, a także kaski. Ze względu na pandemię koronawirusa musieli również zachować inne środki ostrożności, takie jak odpowiedni dystans.

Podczas koncertu zabrzmiały takie utwory, jak "Cicha noc", "Hymn aniołów", a nawet popularne w popkulturze "Jingle Bells".

Wideo youtube

Diecezja, cytowana przez CBS NEWS, nazwała to "bardzo symbolicznym koncertem, naznaczonym emocjami i nadzieją" oraz celebracją "muzycznego dziedzictwa sięgającego średniowiecza".

Pożar w katedrze Notre Dame

Częściowo zniszczona katedra Notre Dame nadal jest zamknięta dla wiernych. Wciąż trwa jej odbudowa po pożarze z kwietnia 2019 roku.

Pożar, który wybuchł 15 kwietnia 2019 roku, strawił dach katedry, sklepienia oraz iglicę Viollet-le-Duc. Przez 14 godzin płomienie gasiło około 400 strażaków. Śledztwo, które rozpoczęto dzień po pożarze, wykazało, że przyczyną pojawienia się ognia było spięcie w instalacji elektrycznej.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zobowiązał się do odbudowy katedry w ciągu pięciu lat i powtórzył to w pierwszą rocznicę pożaru katedry. Wciąż nie podjęto decyzji m.in. o materiałach, które będą używane do jej odbudowy, ani o ostatecznym stylu iglicy Viollet-le-Duc.

Katedra i teren wokół niej są nadal skażone stopionym ołowiem z dachu budowli, który zawalił się podczas pożaru.