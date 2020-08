Nowym elementem białoruskiego protestu ma być partyzanckie sabotowanie reżimu Łukaszenki. Liderzy opozycji rozsyłają przeciwnikom Łukaszenki plan na obalenie jego władzy. Przede wszystkim poprzez uderzenie w jego interesy.

Białoruska opozycja walczy z reżimem Łukaszenki / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

Po pierwsze chodzi o obalenie państwowych banków. Przeciwnicy Łukaszenki apelują, by wypłacić wszystkie pieniądze z banków i wymienić je na dolary, żeby obniżyć wartość rubla.

Punkt drugi to strajki lub, jeśli ktoś się boi, strajki włoskie, które sprowadzają się do bardzo powolnego wykonywania obowiązków w pracy. Punkt trzeci planów obalenia reżimu to wypisane się ze związków zawodowych, które służą jedynie Łukaszence.

Oprócz tego Białorusini chcą praktycznie przestać płacić rachunki za wodę, gaz i prąd oraz zaniechać płacenia podatków. A dokładnie płacić je tylko częściowo, tak żeby nie dostać kary, a żeby zatopić państwowe molochy.

Pojawią się też pomysły rzucenia alkoholu i papierosów, by nie zasilać budżetu akcyzą.