"Rewolucja na Białorusi nie jest geopolityczna; nie jest prorosyjska ani antyrosyjska, nie jest proeuropejska ani antyeuropejska" - mówiła w Parlamencie Europejskim kandydatka na prezydenta tego kraju w niedawnych wyborach Swiatłana Cichanouska. Wezwała do poszanowania integralności terytorialnej jej kraju. Dziś w komisji spraw zagranicznych Europarlamentu toczy się debata na temat sytuacji na Białousi.

Swiatlłana Cichanouska podczas łączenia z Parlamentem Europejskim / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

W nadzwyczajnym wtorkowym posiedzeniu bierze udział kandydatka na prezydenta tego kraju w niedawnych wyborach Swiatłana Cichanouska. Białorusinka łączyła się z eurodeputowanymi komisji spraw zagranicznych europarlamentu z Wilna, gdzie przebywa po tym, jak musiała opuścić swoją ojczyznę.

Białoruś jest częścią Europy, chcemy przestrzegać norm prawa międzynarodowego i chcemy zająć przysługujące nam miejsce pośród innych narodów europejskich - mówiła.



Jak tłumaczyła, przez ostatnie dwa tygodnie Białorusini pokazali, że nie ustąpią i nie zrezygnują, a wola obywateli nie zostanie złamana. Przekonywała, że celem protestujących jest osiągnięcie w sposób pokojowy przeprowadzenia wolnych wyborów.



Nie ugniemy się przed próbami zastraszania, domagamy się naszych podstawowych praw, zwolnienia więźniów politycznych, zaprzestania zastraszania - podkreśliła.



Europosłowie chcą sankcji

Sekretarz generalna Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Helga Schmid poinformowała eurodeputowanych, że ministrowie spraw zagranicznych UE, którzy spotkają się w czwartek i piątek na nieformalnym posiedzeniu w Berlinie, kolejny raz będą rozmawiać o Białorusi, w tym o sankcjach.



Ważne jest, by UE przeszła od krytycznego zaangażowania do krytycznej oceny i odpowiedzi (...). Wprowadzenie sankcji powinno być czymś co, zrobimy jak najszybciej - apelował europoseł Socjalistów i Demokratów (S&D) Tonino Picula.



Przedstawicielka Europejskiej Partii Ludowej Sandra Kalniete oceniła, że nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z kluczowym momentem w historii Białorusi. Jej zdaniem prawdziwym prezydentem tego kraju jest Cichanouska.



Jacek Saryusz-Wolski, który wypowiadał się w imieniu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), ocenił, że UE po pierwszej reakcji powinna teraz dostosować swoje działania do obecnej sytuacji. Polityk zauważył, że niedawna Rada Europejska nie wspomniała nic o Rosji w kontekście wydarzeń na Białorusi, a jedynie zaznaczyła, że nie powinno być zewnętrznej ingerencji w tym kraju.



Europoseł zwrócił uwagę, że Rosja nie interweniuje jeszcze militarnie, ale prowadzi działania hybrydowe na Białorusi przejmując struktury tamtego państwa takie jak telewizja, czy służby. Saryusz-Wolski apelował, by UE zwiększyła koszty takich działań dla Rosji wprowadzając odpowiednie restrykcje.