„To jest znak niestety dla nas wszystkich, bo tego chłopaka - ja jestem przekonany o tym po prostu - najpierw go zamordowano, a potem niby powieszono. Jestem przekonany, że to była robota białoruskich służb i że nasz kolega, szef Białoruskiego Domu na Ukrainie, był zamordowany” – mówił w Radiu RMF24.pl Aleś Zrembiuk, prezes Białoruskiego Domu w Warszawie. W rozmowie z Tomaszem Weryńskim dodał, że mimo niepokojących informacji z Ukrainy, on sam w Polsce czuje się bezpiecznie. Ukraińska policja poinformowała dzisiaj, że odnalazła w kijowskim parku powieszonego Witalija Sziszowa, szefa Domu Białoruskiego w Kijowie, który pomagał swym rodakom represjonowanym przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Aktywista zaginął wczoraj w czasie joggingu.

