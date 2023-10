1 listopada przejazdy komunikacją miejską w Elblągu są bezpłatne. W dniu Wszystkich Świętych utworzone zostaną również dodatkowe linie, zapewniające dojazd z parkingu MOSiR przy Al. Grunwaldzkiej do pętli przy Dębicy- podał urząd miasta w Elblągu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazali elbląscy urzędnicy, z uwagi na zmiany w organizacji ruchu oraz ograniczoną liczbę miejsc parkingowych mieszkańcy powinni korzystać z komunikacji zborowej, która już od ubiegłego tygodnia została wzmocniona dodatkowymi kursami - szczególnie w kierunku Cmentarza Dębica.



1 listopada wszystkie przejazdy komunikacją miejską w Elblągu będą bezpłatne. W dniu Wszystkich Świętych - tak, jak w latach poprzednich - utworzone zostaną również dodatkowe linie, zapewniające dojazd z parkingu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Al. Grunwaldzkiej (obok budynku Akademii Nauk Stosowanych) do pętli przy Dębicy.



Od 31 października od godz. 22.00 do 1 listopada do godz. 22.00 ulica Agrykola będzie wyłączona. Ulica Chrobrego na odcinku od ul. Sztumskiej do ul. Grudziądzkiej będzie drogą jednokierunkową (od ronda kierunku Góry Chrobrego) z możliwością parkowania z lewej strony na jezdni.



Natomiast ulica Tczewska (od ul. Chrobrego) będzie ulicą bez przejazdu. Na ulicach: Wspólnej, Kościuszki (od wieżowców do ul. Toruńskiej), Sienkiewicza będzie obowiązywał obustronny "zakaz zatrzymywania się".



Dodatkowo uwzględniono wniosek policji i na osiedlu Sadyba - na ul. Grudziądzkiej i ul. Toruńskiej 1 listopada wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Pozwoli to uzyskać dodatkowe miejsca postojowe (z lewej strony wyznaczonych ulic jednokierunkowych) i usprawni relacje przejazdu przez teren osiedla.



1 listopada na pętlach autobusowych Skrzydlata, Odrodzenia, Ogólna oraz na obu pętlach przy cmentarzu Dębica, a także na przystanku autobusowym przy ul. Sienkiewicza i Druskiej, będą dyżurowali pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Elblągu. Każdy pasażer będzie mógł zasięgnąć informacji związanych z komunikacją miejską.