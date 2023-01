Ciało zmarłego w sobotę emerytowanego papieża Benedykta XVI znajduje się w kaplicy dawnego budynku klasztornego Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich. W poniedziałkowy poranek zostanie przeniesione do bazyliki Świętego Piotra, gdzie przez trzy dni będzie wystawione na widok publiczny. Tymczasem watykańska agencja informacyjna opublikowała zdjęcia zmarłego Benedykta XVI.

Ciało zmarłego emerytowanego papieża Benedykta XVI / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Emerytowany papież Benedykt XVI zmarł 31 grudnia o godzinie 9:34 w klasztorze Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, gdzie mieszkał od czasu przejścia na emeryturę w 2013 roku.

Watykan poinformował, że ciało Benedykta XVI pozostanie we wspomnianym klasztorze do poniedziałkowego poranka. Następnie, począwszy od godziny 9:00, zostanie wystawione w bazylice Świętego Piotra. Tam wierni będą mogli oddać hołd zmarłemu papieżowi emerytowi. Bazylika będzie otwarta w poniedziałek do godz. 19:00, a we wtorek i środę - w godz. 7:00-19:00. Co istotne, przeniesienie ciała z Mater Ecclesiae do bazyliki watykańskiej nie będzie wydarzeniem publicznym.

Uroczystości pogrzebowe 265. biskupa Rzymu odbędą się w czwartek o godz. 9:30 na placu Świętego Piotra. Mszy będzie przewodniczył papież Franciszek.

Benedykt XVI zostanie pochowany w Grotach Watykańskich, znajdujących się w podziemiach bazyliki Świętego Piotra. To tam do beatyfikacji w 2011 roku znajdował się grób jego poprzednika Jana Pawła II.

"Prywatne wizyty" w klasztorze Mater Ecclesiae

W niedzielę watykańska agencja informacyjna opublikowała zdjęcia zmarłego Benedykta XVI. Na fotografiach widać emerytowanego papieża ubranego w czerwono-złote szaty liturgiczne. Ma założone swoje ulubione obuwie, które nosił od przejścia na emeryturę w 2013 roku. Benedykt XVI na głowie ma mitrę, a w rękach różaniec.

Benedykt XVI ma na głowie mitrę, a w rękach różaniec / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Jak poinformował dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni, w niedzielę w klasztorze Mater Ecclesiae składane są "prywatne wizyty".

Pomieszczenie, w którym znajduje się ciało zmarłego papieża emeryta / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Jako pierwszy - jeszcze w sobotę - na wieść o śmierci Benedykta XVI do jego domu przybył papież Franciszek.