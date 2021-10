"W tym wyroku chodzi tylko o jedno - o zabezpieczenie skoku PiS na wolne polskie sądy i niezależnych polskich sędziów; by to na Nowogrodzkiej ustalano, jakie są w Polsce wyroki sądów" - tak senator Marcin Bosacki (KO) na wspólnej konferencji z innymi przedstawicielami większości senackiej skomentował ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Instytucja orzekła, że prawo krajowe jest nadrzędne względem prawa europejskiego.

Senatorowie na sali obrad podczas wspólnego posiedzenia senackich Komisji (zdjęcie ilustracyjne). / Piotr Nowak / PAP

Senatorowie większości senackiej wystąpili na wspólnej konferencji prasowej po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie wyższości prawa polskiego nad europejskim.



Dowiedz się więcej: Wyższość konstytucji nad prawem unijnym. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przypomniał, że w myśl art. 91 konstytucji umowy międzynarodowe podpisane przez Polskę mają wyższość nad prawem polskim w zakresie, którego dotyczą.

Ten wyrok TK jest poważnym wyrokiem, oddalającym nas od zasad praworządności, które są zasadami Unii Europejskiej - komentował.



"PiS od 2016 roku niszczy trójpodział władzy i niezależny wymiar sprawiedliwości"

Nie można traktować konstytucji instrumentalnie. Nie można używać konstytucji do niszczenia własnego państwa - mówiła z kolei wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica). Jej zdaniem "PiS od 2016 roku niszczy trójpodział władzy i niezależny wymiar sprawiedliwości".

Komisja Europejska i TSUE swoimi werdyktami ten proces zablokowały. I teraz za pośrednictwem tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego próbuje się wyrugować niezawisłych sędziów - stwierdziła Morawska-Stanecka.



My senatorowie większości demokratycznej chcielibyśmy obywatelom powiedzieć, jaki jest sens tego wyroku. Nie polega on na tym, że rzekomo polska konstytucja jest sprzeczna z prawem europejskim. Jest odwrotnie, polska konstytucja i prawo europejskie jest osadzone na tych samych wartościach wolności, praw człowieka, solidarności społecznej i rządów prawa - mówił szef klubu senackiego KO Marcin Bosacki. Przekonywał, że polska konstytucja i prawo europejskie nie są ze sobą sprzeczne, tylko się uzupełniają.



W tym wyroku chodzi tylko o jedno - o zabezpieczenie skoku PiS na wolne polskie sądy i niezależnych polskich sędziów. W całym konflikcie z UE chodzi tylko o to, by to na Nowogrodzkiej ustalano, jakie są w Polsce wyroki sądów, które mają przestać być niezależne - podkreślał Bosacki.



Szef klubu senackiego KO dodał, że PiS ryzykuje brakiem wypłaty miliardów środków europejskich, bo ważniejsze jest "podporządkowanie polskich sądów".

Na to my, demokratycznie wybrani senatorowie się nie zgodzimy - zapowiadał.

"Z tej całej sytuacji cieszą się wrogowie Polski"

Senator Kazimierz M. Ujazdowski (PSL) przekonywał, że w werdykcie TK nie chodzi o wyższość prawa polskiego nad europejskim, ale "rozszerzenie panowania politycznego Jarosława Kaczyńskiego".

Jarosław Kaczyński zniszczył podmiotowość TK po to, by rozszerzyć własną władzę - mówił. Jego zdaniem z tej całej sytuacji "cieszą się wrogowie Polski". "Polska podzielona i skłócona z Europą to najlepsza wiadomość dla Rosji" - powiedział Ujazdowski.



To fałsz, że polska konstytucja jest sprzeczna z przepisami UE - ocenił szef koła senatorów niezależnych Krzysztof Kwiatkowski. Sprzeczne są przepisy, przyjęte przez PiS, uderzające w niezawisłość sędziowską - dodał.



Doczekaliśmy czasów, gdy rząd PiS i Jarosław Kaczyński w walce o swoje partykularne interesy gotów jest narazić bezpieczeństwo, wolność i pozycje polityczną Polski - mówił senator Jacek Bury (Polska 2050).



Oni nie chcą dobra Polski, oni chcą mieć pełną władzę nad Polakami - oceniał. Mam nadzieję, że Polacy jako dumny naród nie pozwolą odebrać miejsca w przestrzeni europejskiej - powiedział Bury.



Mam wrażenie, że kradną nam niepodległość, zasłaniając się obroną suwerenności - komentował senator Bogdan Zdrojewski (KO).



Przed Polską nie ma trzeciej drogi. Albo Polska jest na wschodzie, albo na zachodzie. Na wschodzie już byliśmy, udało nam się stamtąd uciec - powiedział senator Bogdan Klich (KO).



Według niego niezawisłości sędziowskiej broniły w Polsce ustawy, które zostały "zwinięte jak parasol" i w tej chwili niezawisłości sędziowskiej nie broni żadna ustawa. Tymczasem - zdaniem Klicha - jak sądownictwo przestanie być niezawisłe, obywatel nie będzie broniony przed państwem.



Dzisiaj tak zwany Trybunał Konstytucyjny, wybrany niezgodnie z konstytucją, w tak zwanym wyroku próbuje ostatecznie scementować zwinięcie parasola ochronnego nad polskim sądownictwem i polskimi sędziami - mówił Klich. Nie pozwolą na to ani polscy sędziowie, ani nie pozwolimy my, przedstawiciele większości demokratycznej w Senacie - zapowiedział.



Co orzekł Trybunał Konstytucyjny?

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Niezgodny z konstytucją jest także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.



Premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do TK po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z początku marca odnoszącym się do możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. Jak argumentowała wówczas kancelaria, wniosek dotyczy kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie.