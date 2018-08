Sąd Najwyższy przedstawił pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz zawiesił stosowanie przepisów ustawy o SN, określających zasady przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku - poinformował w czwartek Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Jak przekazał w czwartek Michałowski, Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w związku z pytaniem prawnym, które znalazło się na wokandzie Sądu, postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi, dotyczącymi "zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów, jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek".

Jak dodał Michałowski, przed przystąpieniem do rozpoznania sprawy, skład orzekający uznał, że należy wyjaśnić kwestie wstępne, związane z wyznaczeniem do udziału w rozpoznaniu tej sprawy dwóch sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat.

"Jednocześnie Sąd Najwyższy, zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, zastosował środek zabezpieczający i postanowił zawiesić stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym określających zasady przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku - zarówno w zwykłym trybie jak i w przepisach przejściowych (art. 111 ustęp 1 i ustęp 1a, art. 37 oraz art. 39 ustawy o SN)" - wskazał Michałowski.



Czy Sąd Najwyższy mógł zawiesić obowiązujące przepisy?

Na pytanie o to, na jakiej podstawie Sąd Najwyższy zawiesił funkcjonowanie przepisów, rzecznik SN Michał Laskowski odpowiada, że zrobił to na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego.

Tak uznał skład siedmiu sędziów i oparł się tutaj na treści artykułu 755 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego. W takiej sytuacji jak ta, nie ma takiego uprawnienia Trybunał Sprawiedliwości. To jest inna sytuacja, aniżeli ta, w której Komisja Europejska zadaje pytanie, bo w tej drugiej, to Trybunał może orzec o zabezpieczeniu. A w takiej sytuacji jak ta, orzeka o tym sąd krajowy. To nie są częste decyzje, ale zdarzały się już w historii Unii Europejskiej takie decyzje wydawane przez sądy krajowe.

Zauważa też, że zawieszenie przepisów nie wykreśla niczego z prawa.

Sąd Najwyższy niczego nie wykreśla i niczego nie eliminuje z porządku prawnego. Sąd Najwyższy zadaje pytanie i wiemy, że odpowiedź na to pytanie, to nie jest kwestia dwóch tygodni, miesiąca, czy nawet trzech miesięcy i w tej sytuacji zawieszenie tych przepisów i skutków, które one mogą przynieść za 3 dni, za tydzień, za dwa tygodnie jest jak najbardziej uprawnione. (...). Sąd Najwyższy ma wątpliwości i przedstawia te wątpliwości niezależnemu zagranicznemu organowi, który jest powołany zgodnie z traktatami o Unii Europejskiej do rozstrzygania takich wątpliwości. Jest to dobra metoda na rozstrzygnięcie tego sporu - mówi Laskowski.

Mówi też, zawieszenie przepisów jest związane z wątpliwościami i pytaniem do Europejskiego |Trybunału Sprawiedliwości.

Zawieszanie przepisów na ten czas to jest druga kwestia, ale zdajemy sobie sprawę, że gdybyśmy tylko zapytali nie zawieszając, to dokonałoby się wszystko to, co jest zapisane w tej ustawie i być może za jakiś czas doczekalibyśmy się orzeczenie Trybunału, ale wszystkie fakty byłyby już dokonane - tłumaczy rzecznik SN.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu, czyli 3 lipca, w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni jednak dalej pełnić funkcję, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja, złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. Prezydent, przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska, zasięga opinii KRS.