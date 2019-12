Setki osób wzięło udział w Poznaniu "Łańcuchu Światła" - proteście przeciwko projektowi zmiany przepisów dotyczących sądownictwa. Jak przekonywali demonstranci, projekt autorstwa posłów PiS to "niszczące demokrację dyscyplinowanie sędziów".





"Łańcuch Światła", czyli protest związany z reformą sądownictwa, został zorganizowany po raz 22. W Poznaniu na pl. Mickiewicza - według szacunków policji - zebrało się 400 osób.

Pikietujący skandowali m.in. hasło "wolne sądy". Oprócz flag Polski i UE protestujący trzymali banery - m.in. z napisem "Ziobro do dymisji". Tak jak podczas poprzednich "Łańcuchów Światła" zebrani przez kilka minut świecili latarkami w telefonach i przyniesionymi lampkami.



Organizatorka protestu Hanna Maria Zagulska podkreśliła, że niedzielna pikieta została zorganizowana w związku z czwartkowym złożeniem w Sejmie projektu nowelizacji ustaw "dyscyplinujących sędziów".

Cytat W demokracji władza sądownicza musi być niezawisła i niepoddawana naciskom rządu. Mimo że należy walczyć z nieprawidłowościami w sądach, nadwątlenie niezawisłości sędziów i dyscyplinowanie ich nie ma nic wspólnego z usprawnieniem ich pracy. Niszczy demokrację, prawo i państwo. zaznaczyła Zagulska.

Sędzia Monika Frąckowiak podkreślała w swoim przemówieniu, że projekt zmian złożony w czwartek w Sejmie to "kolejna próba jakiegoś bata, straszaka na sędziów". Jak wskazała - Sędzia, któremu złamano kręgosłup, takimi np. "ustawami kagańcowymi", jest zagrożeniem dla obywatela



Wyjaśniła, że osoby zaangażowane np. w protesty klimatyczne lub walkę o prawa kobiet "w wyniku działań władzy trafią wcześniej czy później pod sąd". Jeśli trafią pod sąd, który jest niezależny, to cały czas demokracja jest w jakiś sposób chroniona. Jeśli sądy zostaną przejęte, a do tego zmierza władza (...) jeśli to się stanie, to żaden z nas nie może czuć się bezpieczny - powiedziała Frąckowiak.



Przegraliśmy sprawę Trybunału Konstytucyjnego, jest on tylko namiastką, jest tylko erzacem. Przegraliśmy sprawę KRS-u. Ale ciągle mamy niezależny Sąd Najwyższy. Ciągle mamy wspaniałych, niezależnych sędziów zrzeszonych w Iustitii i innych stowarzyszeniach, którzy nie boją się protestować i nie boją się wyrażać swoich poglądów - powiedział prof. Krzysztof Podemski.





PiS złożyło projekt noweli o ustroju sądów powszechnych. Rządzący chcą dyscyplinować sędziów

Socjolog podkreślił, że demonstracje takie jak "Łańcuch Światła" jego zdaniem mają sens.-zaznaczył.Rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich IustitiaWedług Przymusińskiego proponowane zmiany uniemożliwią jakiekolwiek krytyczne uwagi pod groźbą postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego.- powiedział Przymusiński.

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało nowelizację ustaw sądowych, której szczegóły ujawnił reporter RMF FM, Patryk Michalski. Zgodnie z jej założeniami podważanie statusu innych sędziów, - w tym tych wskazanych przez nową KRS - traktowane będzie jako wykroczenie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i będzie najcięższym deliktem dyscyplinarnym - i w związku z tym podlegało będzie najsurowszej karze.

Sędziom sądów powszechnych groziło będzie w takiej sytuacji przeniesienie do innego miejsca pracy lub usunięcie z zawodu, a w przypadku sędziów Sądu Najwyższego w grę wchodzić będzie wyłącznie złożenie z urzędu sędziego, czyli usunięcie z zawodu.



Przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość kolejna już nowelizacja ustaw sądowych jest pokłosiem niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zbadanie legalności działania Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej SN powierzył polskiemu Sądowi Najwyższemu. Ten ostatni zaś orzekł przed kilkoma dniami, że KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE - a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego.