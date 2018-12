Kolegium komisarzy UE murem za wiceszefem KE Fransem Timmermansem w sprawie oceny sytuacji praworządności w Polsce. Timmermans przedstawił na cotygodniowym spotkaniu unijnych komisarzy sytuację w Polsce i zdał relację z ostatniego wysłuchania Polski w Radzie UE.

Frans Timmermans / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Jak powiedział korespondentce RMF FM jeden z urzędników KE, nie było dyskusji w sprawie Polski. To oznacza, że cała KE akceptuje stanowisko Timmermansa, że Polska ma jeszcze wiele do zrobienia, by dostosować się do zaleceń KE. Chodzi o sprawy związane z Trybunałem Konstytucyjnym, instytucją skargi nadzwyczajnej czy KRS.

Na razie końca sporu nie widać. KE nie zamierza wycofać skargi w sprawie Sądu Najwyższego z TSUE. Wyraźnie więc przeliczyli się ci, którzy liczyli na podział w KE, a zwłaszcza na bardziej przychylnego Polsce szefa KE Jean-Claude’a Junckera.

Timmermans mówił o środkach dyscyplinarnych podjętych wobec niektórych sędziów , którzy skierowali pytania prejudycjalne do TSUE - powiedział komisarz Valdis Dombrovskis zdając relację z posiedzenia kolegium. Dombrovskis zauważył, że dialog z Polską w ramach art. 7 Traktatu UE będzie kontynuowany. Przypomniał, że Polska ma czas do 17 stycznia, by przedstawić raport na temat dostosowania się do postanowienia TSUE w sprawie środków tymczasowych. Do tego czasu KE przedstawi ocenę znowelizowanej ustawy o SN.