Wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis poinformował, że KE nie wyklucza że wystąpi o przedłużenie okresu akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o spis reform i inwestycji, który ma uruchomić gigantyczną pomoc dla Polski w związku z pandemią koronawirusa. To suma wynosząca 58 miliardów euro w formie dotacji i pożyczek.

Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w siedzibie firmy w Radomsku / Grzegorz Michałowski / PAP

Co ta decyzja oznacza dla Polski? To wyraźna zapowiedź opóźnienia wypłat. W najgorszym scenariuszu mogą one nastąpić późną jesienią - informuje korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginion. Dla porównania: do pierwszych unijnych krajów miliardy euro z funduszy popłyną już w tym tygodniu.



Wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis najpierw poinformował, że KE wystąpiła o przedłużenie czasu na przyjęcie węgierskiego planu odbudowy do 30 września. Pierwotnie termin ten kończył się 12 lipca. Następnie unijny urzędnik powiedział, że KE nie wyklucza, wniosku o przedłużenie terminu również w przypadku Polski.



Valdis Dombrovskis zaznaczył, że polskie władze już w maju poprosiły o wydłużenie terminu o miesiąc, czyli do 1 sierpnia.



Decyzja KE związana jest m.in. z nierespektowaniem przez polskie władze decyzji TSUE i podważeniem zasady prymatu unijnego prawa nad krajowym. KE dała Polsce ultimatum do 16 sierpnia.



Wiceprzewodniczący KE nie powiedział jak długo komisja będzie wstrzymywać się z akceptacją Krajowego Planu Odbudowy, czy będzie to 16 sierpnia tego roku, czy może 30 września jak w przypadku Węgier.



Jasne jest jednak, że przynajmniej na razie KE zamraża pieniądze do czasu ustępstw ze strony polskiego rządu.



KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. To jest dokument, który ma 400 stron - tłumaczył na początku maja rzecznik rządu Piotr Müller, pytany co zawiera KPO.