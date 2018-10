Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf nie została zaproszona na uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości - dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Organizująca obchody Kancelaria Prezydenta zaproszenie wysłała do zastępującego ją prezesa Dariusza Zawistowskiego.

Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego jest pani prof. Małgorzata Gersdorf. Jeżeli ona nie została zaproszona to tak, jakby Sąd Najwyższy nie został zaproszony - powiedział reporterowi RMF FM sędzia Krzysztof Rączka.

Brak zaproszenia dla Małgorzaty Gersdorf może świadczyć o tym, że mimo zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej prezydent Andrzej Duda cały czas uważa, że jest ona sędzią w stanie spoczynku.



Według Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf pełni funkcję pierwszego prezesa nieprzerwanie. Sędzia Rączka podkreśla, że nieuznawanie tego faktu "to problem prezydenta, nie Sądu Najwyższego".



Sędzia Rączka poinformował, że Sąd Najwyższy wykonał już zabezpieczenie TSUE, bo sędziowie, których próbowano odesłać w stan spoczynku, wracają do pracy. Rączka podkreśla, że prezydent pisał jedynie listy do sędziów, a nigdy nie wydał właściwej decyzji w tej sprawie, bo ta wymagałaby kontrasygnaty premiera.