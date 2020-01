Kancelaria Sejmu nie udostępni sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi pełnych list poparcia pod kandydaturami do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak przyznaje w rozmowie z reporterem RMF FM szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka, sędzia będzie mógł dokonać oględzin wyłącznie podpisów poparcia udzielonych jednej sędzi - przez obywateli.

Paweł Juszczyszyn / Tomasz Waszczuk / PAP

To jedynie fortel Kancelarii Sejmu, która wciąż nie zamierza w pełni wykonać żądania sędziego.

Paweł Juszczyszyn domagał się wglądu do wszystkich list, a będzie miał dostęp jedynie do podpisów złożonych pod kandydaturą sędzi Teresy Kurcyusz-Furmanik. To jedyna członkini nowej KRS zgłoszona przez obywateli. Potrzebnych było do tego 2000 podpisów, sędzia zgromadziła ich więcej.



Podpisów jest ponad 3 tys. i podpisy, te dokumenty, zostaną zaprezentowane - mówi reporterowi RMF FM Andrzej Grzegrzółka.



Pozostali członkowie nowej KRS zostali zgłoszeni w innym trybie - przez sędziów. Musieli zebrać 25 takich podpisów - nie ma pewności, czy wszystkim się to udało, dlatego właśnie sąd w Olsztynie chciał dostępu do dokumentów. Ale Kancelaria Sejmu - zasłaniając się przepisami o ochronie danych osobowych - nie zamierza spełnić tego oczekiwania.



Ponadto, jak ustalił Patryk Michalski, szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska rozważa wysłanie jedynie swojego przedstawiciela na oględziny list poparcia do nowej KRS przez sędziego Juszczyszyna, mimo że została wezwana do osobistej obecności.

Przedwczoraj sędzia Paweł Juszczyszyn zdecydował, że 21 stycznia 2020 roku wraz z protokolantem pojedzie do Kancelarii Sejmu. Przeprowadzi tam osobiście oględziny zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Rozwiązanie takie zaproponowała Kancelaria Sejmu - poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

W odpowiedzi na wniosek o przekazanie dokumentów Kancelaria Sejmu podkreślała, że ciąży na niej obowiązek zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa zawartych w nich danych osobowych, w tym, cytują, "ochrony przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem".

Juszczyszyn uwzględnił wyjaśnienia KS i nie chcąc narazić akt na zniszczenie, czy zgubienie - sam stawi się w Kancelarii Sejmu z protokolantem, żeby osobiście zapoznać się z ich treścią.

Juszczyszyn żąda dostępu do list poparcia do KRS

Kancelaria Sejmu jesienią odmówiła Sądowi Okręgowemu w Olsztynie nadesłania list poparcia do KRS argumentując, że administruje w tej sprawie danymi osobowymi 3124 obywateli i jest zobowiązana do ochrony tych danych. Podniesiono także, że dane są zgromadzone na papierze gazetowym i ich przesłanie do sądu w Olsztynie lub nawet kopiowanie groziłoby uszkodzeniem tych dokumentów.