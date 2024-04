Szczerba: Nie pozwolę na obstrukcję

Z kolei Szczerba stwierdził wczoraj, że czwartkowe posiedzenie komisji odbędzie się zgodnie z planem, o godz. 10. Zawiadomienie w przyjętej formule zostało wysłane do niego (Kamińskiego - PAP); ma on pełną wiedzę o tym, kiedy, gdzie i o której godzinie się odbędzie (posiedzenie) i musi podjąć decyzję - powiedział.



Jak podkreślił, brak stawiennictwa będzie wywoływało różne skutki, które przewiduje ustawa o komisji śledczej. Komisja się zbierze. Nie pozwolę na żadną obstrukcję jej działań - oświadczył.



Komisja śledcza bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r. Zakończenie jej prac jest planowane na koniec czerwca. Ostatnim świadkiem ma być prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Czego mają dotyczyć zarzuty prokuratury dla Kamińskiego i Wąsika?

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocnie kary po dwa lata więzienia dla Kamińskiego i Wąsika, jako byłych szefów CBA, za działania operacyjne podczas "afery gruntowej" z 2007 r. Wobec skazanych orzeczono także pięcioletnie zakazy zajmowania stanowisk publicznych. Dzień później marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów poselskich w związku z prawomocnym skazaniem dotychczasowych posłów PiS.



Jednak, jak wynika, z informacji na stronach sejmowych, 21 grudnia obaj wzięli udział w sejmowych głosowaniach.



Jak poinformował PAP rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Szymon Banna, 8 lutego prokuratura wszczęła dochodzenie o czyn z art. 244 Kodeksu karnego, czyli o niezastosowanie się do zakazu pełnienia stanowisk publicznych, za co grozi kara od 3 miesięcy do lat 5 więzienia. Banna dodał, że zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło w grudniu.

Zamieszanie z mandatami poselskimi

Kamiński i Wąsik wnieśli odwołania od decyzji marszałka Sejmu o wygaśnięciu ich mandatów poselskich, które Hołownia skierował do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.



Wyznaczony do sprawy odwołania Wąsika w Izbie Pracy sędzia wydał jednak postanowienie o przekazaniu jej do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która uchyliła postanowienie marszałka o wygaśnięciu mandatu Wąsika. Dzień później izba ta uchyliła postanowienie o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. Było to możliwe, bo obaj politycy, niezależnie od ich odwołań wniesionych do Izby Pracy za pośrednictwem marszałka, skierowali odwołania także bezpośrednio do Izby Kontroli.



Z kolei Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w której pozostało odwołanie Kamińskiego skierowane tam przez marszałka Sejmu, 10 stycznia nie uwzględniła go. Tego samego dnia w Monitorze Polskim zostało opublikowane postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mariusza Kamińskiego.



Marszałek Sejmu wielokrotnie powtarzał, że Kamiński oraz Wąsik nie są już posłami. Odmiennego zdania są politycy Prawa i Sprawiedliwości, a także prezydent Andrzej Duda, który ułaskawił obu polityków PiS w styczniu tego roku. Andrzej Duda uważa jednak, że skuteczne było jego ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika z 2015 r., kiedy byli oni nieprawomocnie skazani.