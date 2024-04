Kanadyjska policja ustaliła tożsamość sprawców, którzy rok temu ukradli z lotniska w Toronto złoto warte 20 mln dolarów kanadyjskich. „Część z nich już zatrzymano i postawiono im zarzuty” – poinformowała w środę policja regionu Peel, gdzie znajduje się lotnisko.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

17 kwietnia ub.r. z magazynu Air Canada znikło 6600 sztabek złota. Były warte ok. 20 mln dolarów kanadyjskich, tj. około 60 mln złotych. Oprócz tego łupem złodziei padło 2,5 mln dolarów kanadyjskich w gotówce, w różnych walutach. Transport kosztowności przyleciał wcześniej z Zurychu. O kradzieży zorientowano się, gdy na lotnisko przybył pracownik firmy transportowej odpowiedzialnej za odbiór złota.

O przestępstwo oskarżono dziewięć osób, w tym pracownika Air Canada.

To właśnie zaangażowanie pracowników tej kanadyjskiej linii lotniczej umożliwiło największą w historii Kanady kradzież złota - powiedzieli na konferencji prasowej przedstawiciele policji.

Jak podaje portal "The Guardian", aresztowano sześć osób, w tym jedną w USA. Trzy osoby są nadal poszukiwane. Wystawiono za nimi listy gończe.

Kanadyjska policja przyznaje, że sprawa "bardziej pasuje do serialu Netflixa", niż do rzeczywistości.

Śledczy ustalili, że do kradzieży posłużyły sfałszowane dokumenty przewozowe, których użył pracownik Air Canada. Były to duplikaty dokumentów dla dostawy owoców morza z poprzedniego dnia. Umożliwiły złodziejowi wejście do magazynu, załadowanie złota i pieniędzy do dostawczaka i wyjazd z lotniska.

Kierowca auta jest od września ub.r. w areszcie w USA. W dochodzenie są zaangażowani również Amerykanie, ponieważ ustalono, że przestępcy przygotowywali przemyt dużej ilości broni do Kanady z USA.

"The Guardian" cytuje śledczych, którzy powiedzieli, że złoto zostało najprawdopodobniej przetopione i przypuszczalnie wykorzystane do sfinansowania zakupu broni palnej przeznaczonej do sprzedaży w Kanadzie. W ręce policji wpadło wyposażenie do przetapiania kruszcu i sześć złotych bransoletek. Do tej pory udało się odzyskać 434 tys. CAD, które prawdopodobnie pochodzą ze sprzedaży części sztabek.