W piątek odbyło się posiedzenie komisji śledczej ds. afery wizowej. W jego trakcie komisja powołała 11 stałych doradców oraz trzech biegłych komisji - w tym dyplomatę i b. ambasadora oraz b. podsekretarza stanu w MSZ Tomasza Orłowskiego, dr hab. Mikołaja Małeckiego oraz dra Pawła Dąbrowskiego, b. przewodniczącego Rady ds. Uchodźców.

Piątkowe posiedzenie komisji / Piotr Nowak / PAP

Posłowie PiS - Andrzej Śliwka i wiceprzewodniczący komisji Daniel Milewski - zgłaszali zastrzeżenia wobec kandydatury m.in. Orłowskiego. Milewski mówił, że osoby powoływane na biegłych nie mogą budzić wątpliwości co do swojej bezstronności. Tymczasem - jak wskazywali politycy PiS - Orłowski był podsekretarzem stanu w MSZ w 2014 r., co ich zdaniem budzi zastrzeżenia wobec jego bezstronności.

Zdanie odrębne w tej sprawie zgłosił m.in. przewodniczący komisji Michał Szczerba (KO) i wiceprzewodniczący Marek Sowa (KO), którzy podkreśli, że ambasador jest doświadczonym dyplomatą i ekspertem w tej dziedzinie. Ostatecznie, w głosowaniu wszyscy trzej kandydaci uzyskali poparcie komisji.

Na końcu komisja zajęła się punktem dot. zwrócenia się do prokuratora generalnego - na podstawie ustawy o sejmowej komisji śledczej - o przeprowadzenie czynności doręczenia świadkom wezwanym przez komisję śledczą wezwań do stawiennictwa w charakterze świadka przez policję - w razie, gdy doręczenie w trybie ustawy o sejmowej komisji śledczej było nieskuteczne.

Szczerba wyjaśnił, że jest to instrument pozwalający komisji śledczej na działanie w sytuacji, gdyby ktoś w sposób uporczywy nie stawiał się na posiedzenie jako świadek, wówczas prezydium komisji będzie mieć instrument do skorzystania z możliwości, która jest dozwolona w prawie. Wniosek został przyjęty.

Wiceprzewodniczący Milewski wnioskował również, aby na najbliższym posiedzeniu komisji w pierwszej kolejności został przesłuchany b. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Przewodniczący Szczerba podkreślił, że komisja powołała już listę świadków i Zbigniew Rau jest w pierwszej grupie, która będzie przesłuchana przez komisję. W związku z tym wniosek nie został poddany pod głosowanie. Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Podczas poprzedniego wtorkowego posiedzenia komisja ustaliła plan pracy, złożyła wnioski dowodowe oraz ustaliła listę pierwszych świadków.

Członkowie komisji przegłosowali, że wezwani do złożenia wyjaśnień przed komisją są: były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, b. wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk oraz Edgar K., współpracownik Wawrzyka, b. szef MSWiA Mariusz Kamiński, b. premier Mateusz Morawiecki oraz Jarosław Kaczyński jako b. przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.





Według założeń, komisja ma badać nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ustalić liczbę oraz tożsamość osób, które nielegalnie przekroczyły granicę RP, lub wobec których zalegalizowano pobyt na terytorium RP w wyniku nadużyć, zaniedbań i zaniechań organów administracji rządowej lub innych podmiotów i osób podlegających kontroli Sejmu. Komisja ma ocenić umowy dotyczące pośrednictwa wizowego oraz działania podejmowane w związku z przygotowaniem umów pośrednictwa wizowego, ich zawarciem lub realizacją.

Zakres prac ma objąć okres od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.