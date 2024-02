Rząd Donalda Tuska zawiesza program darmowych laptopów dla wszystkich uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Powodem jest brak pieniędzy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zawieszony zostaje program darmowych laptopów dla wszystkich uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Powodem jest brak pieniędzy. Takie informacje przekazali dzisiaj na wspólnej konferencji prasowej minister edukacji Barbara Nowacka oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Pierwszą edycję tego programu rok temu wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Dzisiaj zawieszamy program "Laptop dla ucznia", po to, żeby w przyszłości dać szansę na nowy świetny program "Cyfrowy uczeń"- zapowiada wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Ten nowy program ma polegać na rozdawaniu niektórym uczniom "sprzętu mobilnego".

Dzisiaj państwu nie powiemy, co to będzie za sprzęt, bo to nie będzie decyzja jednego czy dwóch ministrów, tylko decyzja ekspertów- mówi kierująca resortem edukacji Barbara Nowacka.

O tym, że nie ma pieniędzy na laptopy dla uczniów minister edukacji Barbara Nowacka mówiła już we wtorek w TVN24.

Zwróciła uwagę, że "są poważne zastrzeżenia Komisji Europejskiej, dotyczące przygotowania tego programu, jego sensowności i zabezpieczenia młodych przed cyberzagrożeniami".



Według minister edukacji, dotychczas "laptopy były rozdawane bez żadnych szczególnych pomysłów na edukację". W czasie wprowadzania reformy były głębokie nieuczciwości związane z organizacją programu laptopowego - powiedziała.

Założenia programu

Zgodnie z uchwaloną w ubiegłym roku ustawą o wspieraniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych mają otrzymywać bezpłatnie laptopy. Mają być one kupowane centralnie, a następnie trafiać do organów prowadzących szkoły i do uczniów.

Przekazywanie urządzeń rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia ma odbywać się na podstawie umowy na własność albo umowy użyczenia.



W uzasadnieniu do projektu ustawy jako źródło sfinansowania programu wskazano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Laptopy dla pierwszego rocznika czwartoklasistów, który otrzymał je we wrześniu 2023 r., kupione zostały dzięki mechanizmowi prefinansowania przez Polski Fundusz Rozwoju.