Dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zeznaje przed sejmową komisją śledczą ds. afery wizowej. W tym artykule znajdziecie transmisję obrad komisji.

Wezwany w charakterze świadka, prezes PiS Jarosław Kaczyński na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej / Leszek Szymański / PAP

Obrady sejmowej komisji śledczej do sprawy tzw. afery wizowej rozpoczęły się po godzinie 9:00. Oto transmisja:

Na początku posiedzenia posłowie minutą ciszy uczcili polskiego żołnierza, który zmarł w czwartek.

Posiedzenie komisji sledczej ds. afery wizowej / Pawel Wodzynski / East News

Jarosław Kaczyński jest już na komisji. Jest to drugi, wyznaczony przez komisję, termin jego przesłuchania. Pierwsze pytania do prezesa Prawa i Sprawiedliwości padły po godz. 9:30.

Na godz. 12 został wezwany drugi świadek, były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Komisja zajmie się podpaleniami w centrum handlowym Marywilska

Komisja ds. afery wizowej na wniosek posłanki Aleksandry Leo (Polska 2050) złoży wystąpienie do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o pisemną informację, czy osoby narodowości białoruskiej lub inni cudzoziemcy, którym postawiono zarzuty w postępowaniach karnych, dotyczących działania w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej dokonać aktów sabotażu, podpaleń w szczególności w centrum handlowym Marywilska, na zlecenie rosyjskich lub białoruskich służb, przebywały na terytorium Polski, posiadając wizę w ramach programu "Poland. Business Harbour".



Konferencja prasowa przed komisją

Tuż przed godziną 9:00 Jarosław Kaczyński wziął udział w krótkiej konferencji prasowej, podczas której powiedział, że "mamy w Polsce falę podwyżek (...), mamy nieco inne zjawiska, jak np. obniżenie czternastej emerytury". Wspomniał o "obniżeniu stopy życiowej".

Nasze rządy to Polska plus, ich rządy to Polska minut - stwierdził szef PiS-u.

Kaczyński mówił o zbieraniu podpisów pod petycją "Stop podwyżkom". Przekazał, że złożono pod nią ponad 140 tys. podpisów.

Prezes PiS poinformował, że jego ugrupowanie składa w Sejmie obywatelski projekt ustawy przeciwko podwyżkom.