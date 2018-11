​Mocny apel generałów i admirałów w stanie spoczynku na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Byli szefowie służb i dowódcy wojskowi podkreślają w nim, że w ostatnim czasie doszło w naszym kraju do potężnych podziałów i wzywają do jedności społeczeństwa.

Zdj. ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Próbuje się budować nową rzeczywistość i wykazywać, że prawdziwi patrioci to jedyni ci, którzy są dzisiaj tu i teraz nami i próbuje się odebrać prawo do tego patriotyzmu innym. My mówimy, że nie, nie wolno odbierać prawa do patriotyzmu - mówi RMF FM generał Adam Rapacki, były wiceszef MSWiA, jeden z sygnatariuszy dokumentu.

O zaniechanie dokonywania podziałów w społeczeństwie na tych, którzy służyli Polsce przed '89, po '90 roku na lepsze czy gorsze sorty. My mówimy o jednym społeczeństwie polskim i oddajemy hołd wszystkim, którzy uczciwie służyli Rzeczpospolitej - mówi Rapacki.

Pod apelem podpisało się 211 generałów i admirałów w stanie spoczynku. Proszą w nim oni, "nie zniweczyć dorobku Polski". Nie zgadzajmy się na naruszanie praw gwarantowanych w naszej Konstytucji - głosi apel.

Pamiętajmy ciągle aktualne słowa marszałka Józefa Piłsudskiego - "Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości" - podkreślają byli szefowie służb i dowódcy.