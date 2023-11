"Teraz chcemy szybciej, prościej i zdrowiej. Każdy pracuje od rana do późnych godzin, wraca do domu i szybko musi zrobić obiad, który będzie zdrowy dla niego, dla rodziny, a jednocześnie pyszny" - ocenia w rozmowie z internetowym Radiem RMF24 Michał Korkosz, w internecie znany pod pseudonimem Rozkoszny, bloger kulinarny. 8 listopada 2023 r. premierę miała jego nowa książka "Nowe Rozkoszne. Polskie przepisy, które ekscytują".

Michał Korkosz to 25-letni autor książek kucharskich, bloga i kanału YouTube o nazwie Rozkoszny. W marcu 2020 roku Korkosz wydał w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie debiutancką książkę kucharską "Fresh from Poland: New Vegetarian Cooking from the Old Country", która zdobyła uznanie krytyków kulinarnych. W październiku tego samego roku ukazała się polskojęzyczna edycja pod tytułem "Rozkoszne. Wegetariańska uczta z polskimi smakami".

Polska kuchnia za granicą

Gość internetowego Radia RMF24 wspomina o trasie promującej nową książkę. Podczas tygodniowej wizyty w Nowym Jorku, serwował dania przygotowane z własnych przepisów. Jak sam przyznaje, największą furorę zrobiły pierogi. Serwowaliśmy je w takim nowoczesnym wydaniu, z wędzonym twarogiem, pieczonym selerem i olejem koprowym. Nowojorczycy byli zachwyceni takim świeżym spojrzeniem na pierogi - opowiada Korkosz.

Autor książek zwraca także uwagę na fenomen polskiej kuchni, jakim jego zdaniem są zupy. Według niego mało który kraj może pochwalić się tyloma rodzajami zup, co Polska. Zdaniem Rozkosznego największe wrażenie na obcokrajowcach robi żurek. Żurek to jest najbardziej odjechana zupa, jaką mogę sobie wyobrazić. Jak komukolwiek zza granicy serwuje żurek, to zawsze są takie gały na wierzchu, takie "wow" - mówi.

Polska kuchnia na świecie kojarzona jest głównie z daniami mięsnymi. Zdaniem gościa Radia RMF24, jest to stereotyp, a polska kuchnia ma wiele potraw wegetariańskich. Kucharz zwraca szczególną uwagę na kiszonki. Dwie najważniejsze to ogórki kiszone i kapusta kiszona. Kiszona rzodkiew to taka najbardziej wszechstronna kiszonka, którą można używać do makaronów, do sałatek, kanapek i robić z niej pasty - mówi bloger.

Co jedzą Polacy?

Jak stwierdził Michał Korkosz, "w przeróżnych raportach Polacy zawsze deklarują, że kuchnia polska jest ich ulubioną", Zdaniem autora bloga, nie jest to do końca prawda, a sami Polacy nie boją się nowości w kuchni. Widzę u mnie na blogu, że jest taka silna potrzeba eksperymentowania, próbowania i tworzenia nowych rzeczy - zaznacza.

Bloger kulinarny zwraca także uwagę, że polskie społeczeństwo odchodzi od jedzenia mięsa, a coraz więcej ludzi skłania się ku kuchni wegetariańskiej. Wydaje mi się, że jest świadomość zdrowia, że to codzienne jedzenie mięsa to nie jest najlepsze rozwiązanie. Więc ludzie szukają opcji wegetariańskich dla własnego zdrowia - mówi Rozkoszny.

Wspomina też o rosnącej liczbie lokali serwujących dania wegetariańskie i wegańskie. Zdaniem Michała Korkosza Polska, w tej kwestii nie ma się czego wstydzić. Mamy też bardzo, ale to bardzo rozwiniętą gałąź gotowania wegetariańskiego i wegańskiego. Powiedziałbym, że Nowy Jork to się w tym zakresie nawet do Warszawy nie umywa - dodaje.

Wraz ze zmianą naszego stylu życia, zmienił się też sposób naszego gotowania. Zdaniem Rozkosznego, Polacy nie mają czasu na kilkugodzinne gotowanie i starają się przygotowywać jak najszybsze, zdrowe posiłki. Teraz chcemy szybciej, prościej i zdrowiej. Każdy pracuje od rana do późnych godzin, wraca do domu i szybko musi zrobić obiad, który będzie zdrowy dla niego, dla rodziny, a jednocześnie pyszny - mówi autor książek kulinarnych, dodając, że wiele takich "szybkich" przepisów umieścił w swojej najnowszej książce.

W rozmowie pojawił się też wątek 11 listopada i tradycji związanych ze świętowaniem dnia św. Marcina. Rogale świętomarcińskie zawsze towarzyszą mi tego dnia. To jest taki przysmak rozkoszny, wręcz hedonistyczny - zaznaczył.

Patriotyzm w kuchni

W Polsce uprawiane jest wiele rodzajów owoców i warzyw. Gość internetowego Radia RMF24 twierdzi, że należy z tego korzystać i wybierać te produkty, które pochodzą z polskich upraw. Szczególnie w przypadku warzyw i owoców, bo nie widzę sensu, by kalafior, który rośnie w Polsce, miał do mnie jechać z Hiszpanii. Wydaje mi się, że te owoce i warzywa w Polsce są naprawdę dobrej jakości - komentuje.

Zwraca jednak uwagę, że nie zawsze wybiera produkty polskie. Lubię sięgać po włoski makaron bardziej niż polski. Trzeba mieć trochę racjonalności w tych swoich wyborach i kierować się także smakiem - dodaje youtuber kulinarny.

Jak mówił, w ciągu ostatniej dekady zainteresowanie kulinariami bardzo wzrosło - Polacy chętniej gotują, szukają nowych przepisów i pomysłów. Zdaniem Rozkosznego, zawdzięczamy to dużej liczbie nowych programów kulinarnych. Teraz są też rolki instagramowe i tiktoki. One tak niosą się po internecie, pokazując dania, które po prostu każdy chce spróbować. Polska jest częścią tego trendu światowego - dodaje na zakończenie rozmowy Michał Korkosz.

Opracowanie: Rudolf Zych